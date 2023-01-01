الأطفال يفضلون الروبوتات على البشر كمصدر للمعرفة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشفت دراسة حديثة نشرت أن الأطفال يميلون إلى الاعتماد على الروبوتات أكثر من البشر في الحصول على المعلومات والنصائح الدراسة التي شملت 111 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات، وجدت أن الصغار يظهرون تفضيلا واضحا للروبوتات، خاصة عند تعلم أسماء أشياء جديدة.

تم تنظيم الأطفال في مجموعات وعرضت عليهم مقاطع فيديو تعليمية يقوم فيها الروبوتات والبشر بتصنيف الأشياء، وقد أظهر الأطفال اهتماما أكبر بالاستفسار من الروبوتات عن الأشياء غير المألوفة لهم وقبول تسمياتها كحقائق.

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بالإضافة إلى ذلك، أبدى الأطفال رغبة في مشاركة الروبوتات أسرارهم واختبارهم كأصدقاء ومعلمين، مما يشير إلى مستوى عالي من الثقة في الآلات، ومع ذلك، كان هناك تباين في الاستجابات بناء على العمر، حيث أظهر الأطفال الأكبر سنا ثقة أكبر بالبشر لكن فقط عندما يتضح أن الروبوت غير موثوق به.

تشير النتائج إلى أن الأطفال يمكن أن يروا في الروبوتات مصادر موثوقة وجديرة بالثقة، وهو ما يمكن أن يكون له تأثيرات مهمة في مجال التعليم، حيث يتزايد تفاعل الأطفال مع التكنولوجيا بشكل مستمر، هذه الدراسة تفتح الباب المزيد من البحث حول كيفية تأثير الروبوتات على تطور الثقة والتعلم لدى الأطفال.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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