الأطفال يفضلون الروبوتات على البشر كمصدر للمعرفة

كشفت دراسة حديثة نشرت أن الأطفال يميلون إلى الاعتماد على الروبوتات أكثر من البشر في الحصول على المعلومات والنصائح الدراسة التي شملت 111 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات، وجدت أن الصغار يظهرون تفضيلا واضحا للروبوتات، خاصة عند تعلم أسماء أشياء جديدة.
تم تنظيم الأطفال في مجموعات وعرضت عليهم مقاطع فيديو تعليمية يقوم فيها الروبوتات والبشر بتصنيف الأشياء، وقد أظهر الأطفال اهتماما أكبر بالاستفسار من الروبوتات عن الأشياء غير المألوفة لهم وقبول تسمياتها كحقائق.
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