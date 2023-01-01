الأطعمة التي تُعزّز صحة القلب وتُقلّل من خطر الإصابة بقصور القلب

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قصور القلب

يحتاج الحفاظ على صحة القلب إلى احتواء النظام الغذائي على جميع العناصر الغذائية، وقد كشفت دراسة جديدة اجراها باحثون من جامعة شيان جياو تونغ، أن تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية والأحماض الدهنية والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين ?1 يقلل خطر الإصابة بقصور القلب.



أطعمة تحمي من الإصابة بقصور القلب

وشملت الدراسة شملت 10766 شخصا، والذين خضعوا جميعا للفحوصات المطلوبة لتقييم وظائف وصحة القلب والأوعية الدموية، لتحديد تأثير سوء التغذية على خطر الإصابة بقصور القلب.

وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن الاشخاص الذين لا يحصلون على العناصر الغذائية بشكل جيد في أنظمتهم الغذائية يزيد لديهم الالتهابات، وذلك بسبب تركيز ببتيد الصوديوم المدر للبول من نوع B في الجسم، الامر الذي يزيد من الإصابة بقصور القلب.



وكشف الباحثون، أن الأشخاص الذين يحصلون على نظام غذائي متوازن في البروتينات والكربوهيدرات والألياف الغذائية والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة وفيتامين ? وبيتا كاروتين وفيتامين ?1 والنياسين (حمض النيكوتين). حمض الفوليك، فيتامين E، المغنيسيوم، الحديد، السيلينيوم، الكافيين، الإيثانول والأحماض الدهنية n-3 أقل عرضة للإصابة بمرض قصور القلب.

المصدر: elbalad

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