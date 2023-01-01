الأسماك وصحة الكبد: الوقاية من مرض الكبد الدهني وفوائده الأخرى

ينتج مرض الكبد الدهنى المرتبط بالخلل الأيضى (MASLD) عن عوامل مختلفة بما فى ذلك النظام الغذائى، وعدم ممارسة الرياضة، والوراثة، وغيرها، ويوصى الخبراء بإجراء تغييرات فى النظام الغذائى وممارسة الرياضة والعلاج الشامل لإدارة مرض الكبد الدهنى بشكل فعال.
ووفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth"، فإن العامل الرئيسى الذى يساهم فى الإصابة بأمراض الكبد هو اتباع نظام غذائى غنى بالأطعمة المصنعة والسكريات والكربوهيدرات والدهون المشبعة والبروتين الحيوانى منخفض الجودة، بجانب عدم ممارسة الرياضة البدنية والعامل الوراثى وغيرها.
ويشير التقرير إلى أن الاستراتيجيات الغذائية الرئيسية تشتمل على تقليل الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والمتحولة والسكريات المباشرة والكربوهيدرات البسيطة مع استبدالها بالكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية غير المشبعة والبروبيوتيك وزيادة استهلاك البروتينات الحيوانية عالية الجودة وسهلة الهضم، للوقاية من أمراض الكبد الدهنى، كما يوصى بدمج مضادات الأكسدة وأنواع معينة من الأحماض الأمينية التى تدعم وظائف الكبد وتساعد في إنتاج بروتين عالى الجودة داخل الكبد.
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