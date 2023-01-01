الأسعار والمواصفات التفصيلية لـ"شانجان CS 55" بالسوق المصري



شانجان CS 55 شانجان CS 55

في الثامن من شهر يونيو الجاري، أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو GB Auto، الوكيل المحلي لعلامة "شانجان Changan"، عن تخفيضات جديدة على أسعار سيارات العلامة الصينية في السوق المصري من موديلات 2024، وحصلت " CS 55" على النصيب الأكبر من التخفيضات بقيمة وصلت إلى 55 ألف جنيه.. وفي السطور التالية نستعرض الأسعار والمواصفات التفصيلية للكروس أوفر SUV المدمجة بالسوق المصري.



أسعار شانجان CS 55 بلس

جاءت التخفيضات على "شانجان CS 55 بلس" بقيمة بلغت 55 ألف جنيه على الفئة الأولى، و45 ألف جنيه على الفئة الثانية، و35 ألف جنيه على الفئة الثالثة لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:



?? الفئة الأولى Elite بسعر 1,300,000 جنيه

?? الفئة الثانية Premium بسعر 1,425,000 جنيه

?? الفئة الثالثة Flagship بسعر 1,535,000 جنيه

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منظومة القوةتعتمد السيارة على محرك سعته 1.5 لتر متصل بشاحن تيربو يمنح السيارة قوة 185 حصاناً عند 5500 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم دوران 300 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT من سبع سرعات.. أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كما يلي:أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة في جميع فئاتها وهي كالتالي:•وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي•وسائد هوائية جانبية•فرامل مانعة للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD•برنامج ثبات إلكتروني ESP•نظام ثبات على المرتفعات HHC•نظام التوازن عند المنحدرات HDC•فرامل يد كهربائية EPB•خاصية تعليق تلقائي Auto Hold•حساسات ركن خلفية•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS•كاميرا خلفية•كاميرا لرصد البقعة العمياء اليمنى•مثبت سرعةوتتميز الفئة الثانية بـ (وسائد هوائية ستائرية - كاميرا 350 درجة - نظام تحذير ما قبل الاصطدام الأمامي FCW - فرامل تلقائية عند الطواريء عند تحديد المركبات - مثبت سرعة مع الحفاظ على المسافات المرورية).وتنفرد الفئة الثالثة بـ (فرامل تلقائية عند الطواريء عند تحديد المشاة - مساعد للبقاء في الحارة المرورية LKA وتحذير عند الخروج عنها LDW -مساعد للقيادة في الزحام TJA - التحكم الذكي بالشعاع العالي HBC - مثبت سرعة ذكي مع الحفاظ على المسافات والبقاء في الحارة المرورية).التجهيزات الخارجية والداخليةتتوفر السيارة في 5 ألوان خارجية هم (الأبيض، الأحمر، درجتين من الرمادي، والأسود).. وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بين فئات "شانجان CS 55 بلس"الفئة الأولى (مليون و300 ألف جنيه)تتضمن التجهيزات الخارجية: (مصابيح أمامية LED - إمكانية تعديل الإضاءة الأمامية كهربائيا - إضاءة نهارية LED - إشارات جانبية LED بمرايا الأبواب - جنوط مقاس 19 بوصة -إطار طواريء حديد - عوارض سقف -مصابيح خلفية LED - مصابيح ضباب خلفية - إضاءة فرامل علوية LED - زجاج خلفي معتم - مزيل ضباب بالزجاج الخلفي - سبويلر خلفي)..وتتضمن التجهيزات الداخلية: (عجلة قيادة مكسوة بالجلد قابلة للإمالة والامتداد متعددة الوظائف- ناقل حركة مكسو بالجلد - عداد رقمي مقاس 10 بوصة - شاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 10.25 بوصة - خاصية توصيل الهاتف بالشاشة - 3 منافذ USB - مخرج كهرباء 12 فولت - فتحات تكييف خلفية -بلوتوث - خاصية التعرف على الأوامر الصوتية - نظام صوت مكون من 4 سماعات - ثلاثة أنماط للقيادة (إيكو - سبورت - نورمال) - مفتاح ذكي - فتح وغلق السيارة بدون مفتاح - فتح سقف كهربائية - فرش داخلي من الجلد -إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيا - إمكانية طي المقاعد الخلفية)الفئة الثانية (مليون و425 ألف جنيه)بالإضافة إلى ما سبق تتضمن التجهيزات الخارجية: (إمكانية تعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيا - مزيل ضباب بمرايا الأبواب - حساس إضاءة أوتوماتيك - حساس مطر أوتوماتيك -فتحة سقف بانورامية كهربائية)..وتتضمن التجهيزات الداخلية إلى جانب التجهيزات القياسية السابقة: (شاشة عدادات LCD مقاس 10 بوصة - شاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 12.3 بوصة - نظام صوت Pioneer Premium مكون من 6 سماعات مولد ION - ناقل حركة إلكتروني).الفئة الثالثة (مليون و535 ألف جنيه)وتنفرد الفئة الثالثة بـ (إضاءة داخلية ملونة خافتة - إمكانية إدارة المحرك عن بُعد -شاحن لاسلكي للهواتف الذكية - باب شنطة كهربائي).