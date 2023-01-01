الأزهر يوضح .. وماذا يفعل من نسي ركنا من أركان الصلاة؟

ماذا يفعل من التبس عليه عدد الركعات؟
يتساءل البعض هل السهو في الصلاة يبطلها وما حكم من نسى ركنا من أركانها؟، وهو أمر نوضحه من خلال فتوى الأزهر الشريف، والذي أوضح بأن المقصود من السهو هو نسيان الشيء أو الغفلة عنه.
هل السهو في الصلاة يبطلها؟
وبين الأزهر مفهوم السهو في الصلاة، بأنه أن يقع من المصلي خلل على سبيل السهو أو النسيان، وقد شُرِعَ سجود السهو لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة، أما مجرد السهو أو السرحان مع عدم نسيان شيء من سنن أو أركان الصلاة لا يبطل الصلاة ولا شيء على المسلم فيه، لكنه لاشك ينقص من ثواب الصلاة ومن أجرها، وعلى المصلي أن يستحضر عظمه الله تعالى، ويعلم أنه واقف بين يديه - عز وجل، وأن يفكر في الصلاة وما يقرؤه من قرآن ، أو فيما يسمعه من الإمام.
حكم من نسى ركنا من أركان الصلاة
أما إذا نسي ركنًا من أركان الصلاة وانتقل إلى غيره فيرجع إليه ما لم يصل إلى مثله، فإن وصل إلى مثله اعتبر ما بعد الركن الذي نسيه باطلا واعتبر الركن الذي هو فيه بدل ما نسيه ، وأتمّ صلاته على هذا الأساس ثم يسجد للسهو قبل السلام. مثل: أن ينسى الركوع ولا يذكره إلا عند الركوع الذي في الركعة التي تليه، فعندئذ يعتبر الركوع الذي هو فيه بدل الركوع الذي نسيه ويلغى ما بعد الفاتحة من الركعة السابقة، وما قبل الركوع الذي هو فيه، ويتم صلاته على هذا الأساس، ويأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن نسي سنه من سنن الصلاة، مثل سنة التشهد الأول لا يعود إليها، لكن يسجد للسهو. وسجود السهو: هو سجدتان متواليتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة.
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