الأزهر يكشف تفاصيل جديدة حول ادعاء طالب بتغيير أوراقه .. فيديو

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كشف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حقيقة استبدال أوراق إجابة أحد الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024.

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وقال أيمن عبد الغني، لصدى البلد، إن الأزهر يتابع كل الأخبار المتعلقة بنتائج الثانوية الأزهرية، منوها أنه تم تخصيص لجنة عليا داخل مقرات التصحيح لضمان حصول كل طالب على درجاته بدون أي أخطاء.وأشار إلى أنه فور تداول فيديو لولي أمر يدعي استبدال أوراق إجابة نجله في الثانوية الأزهرية، فإنه توجه إلى الكنترول وطلب أوراق إجابة الطالب صاحب المشكلة، منوها أنه لا يوجد مبرر منطقي لاستبدال أوراق طالب ومنحها لزميل له، كذلك نظام العمل داخل الكنترول لا يسمح بذلك على الإطلاق.وتابع: تم تشكيل لجنة واستعرض أوراق إجابة الطالب وتشكيل لجنة داخل الكنترول لمعرفة خط الطالب في كل ورقة إجابة والتأكد من أنها كلها واحدة بنفس الخط.وكشف أيمن عبد الغني عن عوامل الأمان التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية، منوها أن امتحانات الثانوية الأزهرية تتم بنظام البوكليت، وهذا البوكليت مكون من 6 أوراق أو 8 أوراق حسب المادة، وهذا البوكليت ليس فيه دبوس، حتى لا يقال بأنه تم خلع ورقة ووضعها في ورقة أخرى لطالب آخر، والبوكليت يخرج كله من ماكينة الطباعة ملزق بشكل كامل بحيث لا يمكن نزع ورقة من داخل البوكليت أو تغيير ورقة منه.وتابع: حينما تقطع ورقة داخل اللجنة من طالب، فيتم تحرير محضر بأن الورقة تمزقت من الطالب داخل اللجنة حتى لا يدعي بعد ذلك أن الورقة هذه ليست خاصة به، منوها أن البوكليت يتم ختمه بنصفين من الورقة، حتى لو تم جمعها مرة أخرى يظهر الختم كاملا بشكل متطابق.رد الأزهر على شكوى طالبوقال خالد إبراهيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، إنه انطلاقًا من حرص الأزهر الشريف على مصلحة أبنائه الطلاب والطالبات، وفي أصداء متابعتنا لتداعيات إعلان نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية، اطلعنا على إحدى الشكاوى التي تداولها أحد أولياء الأمور من خلال فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أنه اطلع على أوراق نجله الطالب بالشهادة الثانوية الأزهرية، والتي جاءت -وفقًا لقوله- غير مطابقة للأوراق الحقيقية للطالب من حيث الإجابات والخط.وأكد رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه بعد الاطلاع على السجلات، تبين أن هذه هي السنة الثانية التي يخوض فيها الطالب المذكور امتحانات الثانوية الأزهرية بعد رسوبه في 5 مواد العام الماضي، وتخلُّفه بدون عذر عن الحضور في 7 مواد أخرى، وقام بالطعن على الخمس مواد العام الماضي ولم يستحق أي درجة بعد إقراره بمطابقة أوراقه من حيث الإجابات والخط.وأشار رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية إلى أنه فيما يتعلق بهذا العام، فقد خاض الطالب الامتحانات في 12 مادة، نجح في 7 مواد، ورسب في 5 مواد أخرى، ولم يحقق الدرجة النهائية إلا في مادة واحدة هي مادة القرآن الكريم، على عكس ما أعلنه ولي الأمر بشأن حصول نجله على الدرجة النهائية في 5 مواد - على غير الحقيقة، علمًا بأنه حصل على الدرجة الكاملة في بعض فروع المواد وليس في الدرجة الإجمالية للمادة.