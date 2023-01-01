الأزهر يحذر: المساكنة زنا محض وحملات منظمة وراءها



أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

أكد أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن فكرة "المساكنة" التي تظهر بين الحين والآخر عبر تصريحات بعض الفنانين أو من يسمون أنفسهم "حقوقيين" هي محاولات ممولة تهدف إلى تخريب المجتمعات.

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أسامة قابيل: الإسلام يحافظ على كرامة المرأة في جميع حالاتهاوأوضح العالم الأزهري فى تصريحات له، أن الإسلام يحافظ على كرامة المرأة في جميع حالاتها، سواء كانت أمًا أو أختًا أو زوجة أو ابنة، ويضمن لها كافة حقوقها من خلال الزواج الذي وصفه الله بأنه ميثاق غليظ يحفظ للمرأة حقوقها.وأضاف: "المرأة التي كرمها الإسلام ليست للتجربة، بل لا تحل لزوجها إلا بأمانة الله وبكلمته، كما أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)، كيف يتحدثون عن تجارب غير شرعية مخلة للشرف فى مجتمعات تصون القيم".دعوات لا تتماشى مع القيم والأعراف المجتمعيةوأضاف أن الدعوات التي تروج لفكرة المساكنة باعتبارها حرية أو تطورًا حضاريًا، لا تتماشى مع القيم والأعراف المجتمعية. وأكد أن استيراد الأفكار يجب أن يكون بما يتوافق مع القيم الموجودة، متسائلًا: "هل انتهت الأفكار البنّاءة ولم يبقَ إلا هذه الأفكار التي تهدف لتدمير المجتمعات وإشاعة الفتن وضياع الأخلاق؟".أسامة قابيل: المساكنة لا تعدو كونها نوعًا من الزنا، وهي كبيرة من الكبائروأكد قابيل أن المساكنة لا تعدو كونها نوعًا من الزنا، وهي كبيرة من الكبائر، وانتقد ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى الحرية، معربا عن قلقه بشأن تأثير هذه الأفكار على الفتيات اللاتي يقبلن بها، متسائلًا كيف يمكن للفتاة أن ترى نفسها بعد انتهاء علاقة غير شرعية كهذه.واختتم قائلًا: "مجتمعاتنا تعاني من ارتفاع نسب العنوسة بسبب ارتفاع المهور وتكاليف المعيشة، لذا أدعو إلى تيسير الزواج وتخفيض المهور، فعلى الشاب والفتاة الاختيار الصحيح من خلال فترة الخطوبة وفق الشريعة، مما يساعد في كشف إمكانية التوافق وبناء أسرة سليمة، وبالتالي إغلاق الباب أمام محاولات نشر الفسق والفجور في المجتمع".