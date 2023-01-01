الأزهر يحدد الحالات الخاصة المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024-2025

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن استلام حالات الطلاب المتعثرين من أصحاب الظروف الطارئة لسداد المصروفات الدراسية للعام الجديد وذلك بداية من 15 يونيو 2024 وحتى 31 يوليو 2024.







وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، أنواع الحالات والمستندات المطلوبة لكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق، مع ضرورة إحضار صورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي للأب وعدم إرسال أبناء العاملين بالأزهر.

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وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن من هذه الحالات طلاب الأسر التي تتقاضى معاش من الضمان الاجتماعي وطلاب الأسر الفقيرة، ويقدمون خطاب من التضامن الاجتماعي وصورة من سركي المعاش يفيد المستند الدال على فقر الأسرة.كما تتضمن الحالات، مرض أحد الوالدين بمرض من الأمراض المزمنة أو إعاقة أو مرض يقعده عن العمل، ويقدمون تقرير طبي كامل عن الحالة وبيان نوع المرض من الكومسيون الطبي أو إحدى المستشفيات الحكومية.كما تتضمن الحالات، أبناء الوالد بالمعاش أو السن 60 سنة فأكثر للأعمال الحرة، ويقدمون بيان بقيمة المعاش لمن كان يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال، وبيان بقيمة المعاش من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة على ألا يتجاوز المعاش الحد الأدنى للأجور، وإقرار بقيمة الحيازة للفلاح.ويشترط أن يكون الطالب مقيدا بأحد المعاهد الأزهرية ومنتظما في الدراسة، بموجب إفادة من المعهد، وإعداد البحث الإجتماعي، ولا يتم استقبال الحالات للأم المعيلة والطلاق.