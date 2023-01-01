الأرصاد تُصدر تنبؤات هامة لطقس الأيام المقبلة وتُوجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين .. فيديو



الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.



وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.أمواج عاتية مع اضطراب الشواطئ وحرارة شديدة يصاحبها رياحأما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الفترة من الأحد 23 يونيو حتى الجمعة 28 يونيو الجاري، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.وأوضحت أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، كما أن هناك اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وسرعة الرياح من 30 إلى 40 كيلو في الساعة وارتفاع الأمواج يصل إلى مترين، كما أن هناك نشاط رياح على أغلب على فترات متقطعة.تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين بشأن حالة الطقسقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن اليوم يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية، بينما يسود طقس مائل للحرارة على معظم محافظات الجمهورية خلال فترة الليل.وأشارت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن قيم درجات الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي من درجة لدرجتين في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة الشمالية منها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة.ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاعات قيم درجات الحرارة مستمرة على مدار هذا الأسبوع، وستكون الذروة في منتصف الأسبوع حيث تصل العظمى لـ 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.وأكدت أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة لتجنب الإحساس بارتفاعات قيم درجات الحرارة واستخدام غطاء للرأس في حالة الخروج خلال هذه الفترة والتواجد في أماكن جيدة التهوية وارتداء الملابس القطنية وتناول قدر كبير من المياه والمرطبات.