الأرصاد تُحذر من استمرار موجة الحر الشديد.. وهذا موعد انفراج الأزمة!



استمرار موجة الحر استمرار موجة الحر



حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة ، اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو، على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء .



وأضافت هيئة الأرصاد في بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الموجة شديدة الحرارة ستستمر على أغلب الأنحاء من اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 إلى السبت 8 يونيو 2024.



طقس اليوم الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

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بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد.نصائح من الأرصاد للتعامل مع موجة الحر الشديدة-أكثِر من شرب المياه والسوائل-تجنّب المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين أو الكحول-تناول الأطعمة المرطِّبة: أي طعام يحتوي على سوائل بنسبة عالية سيكون مرطباً للجسم. البطيخ والخوخ والتوت والعنب والبرتقال كلها خيارات مناسبة-تجنّب الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة في الهواء الطّلق-ضع قدميك في الماء البارد لبضعة دقائق-إذا لم يكن لديك جهاز تكييف، اترك النوافذ مفتوحة وشغِّل المراوح لتدوير الهواء.وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.15 متر والرياح السطحية شمالية غربية.