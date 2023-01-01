الأرصاد تكشف: موعد نهاية الموجة الحارة

انخفاض الموجة شديدة الحرارة
آخر تطورات الأحوال الجوية، الأمر الأهم الذي يجذب أغلب المواطنين خلال الفترة الحالية وخاصة مع تعرض البلاد لموجه شديدة الحرارة، وتحديثات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر.
هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن آخر توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة، متوقعة تراجع درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاث درجات، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتراوح درجات الحرارة مابين (36 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وتتراوح مابين (32 -35) درجة على المناطق الساحلية ، بينما تسـجل على مناطق الجـنوب مابـين (38 -44) درجة.
فيما حذرت خرائط الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من( 2 :3 متر ) ، وهى ظاهرة جوية قد تؤدى إلى الغرق ، لذلك على المصطافين توخى الحيطة والحذر.
وبالنسبة للطقس متوقع انه يكون شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد يسودها شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وتسود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (أبو سمبل- أسوان- حلايب- شلاتين ) من الجمعة 26 يوليو إلى الاثنين 30 يوليو.
وتشهد البلاد طقسا شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
هيئة الأرصاد الجوية، توقعت سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا، ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من “أبو سمبل - أسوان - حلايب وشلاتين”.
وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.
وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 25 العظمى 35
درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 32
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 34
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 38
درجاتالحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 37
درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 19 والعظمى 33
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 وشمال
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!