الأرصاد تكشف: موعد نهاية الموجة الحارة



انخفاض الموجة شديدة الحرارة انخفاض الموجة شديدة الحرارة



آخر تطورات الأحوال الجوية، الأمر الأهم الذي يجذب أغلب المواطنين خلال الفترة الحالية وخاصة مع تعرض البلاد لموجه شديدة الحرارة، وتحديثات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر.

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هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن آخر توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة، متوقعة تراجع درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاث درجات، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتراوح درجات الحرارة مابين (36 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وتتراوح مابين (32 -35) درجة على المناطق الساحلية ، بينما تسـجل على مناطق الجـنوب مابـين (38 -44) درجة.فيما حذرت خرائط الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من( 2 :3 متر ) ، وهى ظاهرة جوية قد تؤدى إلى الغرق ، لذلك على المصطافين توخى الحيطة والحذر.وبالنسبة للطقس متوقع انه يكون شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد يسودها شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.وتسود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (أبو سمبل- أسوان- حلايب- شلاتين ) من الجمعة 26 يوليو إلى الاثنين 30 يوليو.وتشهد البلاد طقسا شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.هيئة الأرصاد الجوية، توقعت سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا، ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من “أبو سمبل - أسوان - حلايب وشلاتين”.وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 37درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 37درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 36درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 25 العظمى 35درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 36درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 32درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 34درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 38درجاتالحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 34درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 33درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 38درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 37درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 19 والعظمى 33درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 38درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 37درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 23 والعظمى 32درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 31درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 وشمال