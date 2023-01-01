الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة



طقس الـ24 ساعة القادمة طقس الـ24 ساعة القادمة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تسود اليوم، السبت، أجواء صيفية حارة رطبة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، مع وجود نشاط في حركة الرياح خلال فترة المساء يعمل على تلطيف الأجواء.

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وأوضحت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الفترة المقبلة متوقع أن تشهد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، حيث تسجل العظمى خلال فترة النهار بين 34 و35 درجة مئوية، لافتة إلى أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة في الجو.3 ظواهر جويةوأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الرطوبة متوقع انخفاضها عند تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي، والذي يعمل على توزيعها على عمود الهواء ما يعمل على تقليل الشعور بها في الجو.ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ظاهرة الشبورة المائية ما زالت تسيطر على الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.وأشارت إلى أن اليوم متوقع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة، وقد تكون رعدية وتغزر أحيانًا على مناطق من أبو سمبل وحلايب وشلاتين والوادي الجديد وأسوان، بجانب سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم، والتي تعمل على تلطيف الأجواء ومتوقع تقدمها غدًا باتجاه العلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري وهي غير مؤثرة تمامًا.وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه على المصطافين على شواطئ البحر المتوسط توخي الحذر، حيث يوجد ارتفاع بالأمواج في البحر المتوسط.