الأرصاد تكشف .. تأثير البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وخلال ساعات الليل، يظل الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه الطقس غدا الأربعاء، سوف يشهد ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتكون الأجواء شديدة الحرارة نهارا، يصاحبه نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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