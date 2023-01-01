الأرصاد تفجر مفاجأة .. لا داعي للقلق: عاصفة الأقصر لن تصل إلى القاهرة



عاصفة الأقصر عاصفة الأقصر

ضربت عاصفة ترابية شديدة محافظة الأقصر، أمس الجمعة عقب يوم من موجة الطقس الحارة أعلنت عنها الأرصاد سابقا، وأعلنت المحافظة عن رفع حالة الطوارئ، حيث تسببت العاصفة الشديدة، في سقوط الأشجار واللافتات الإعلانية، دون وقوع إصابات بشرية.



وأعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة والأجواء المناخية السيئة، حيث تم على الفور تفعيل هيئة مواجهة الأزمات وتشكيل غرف عمليات بكل المدن? ترتبط بالغرفة الرئيسية بديوان المحافظة تحت إشراف محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام وعضوية رؤساء المدن لتحقيق التسهيلات المطلوبة لمواجهة الأحداث وسرعة الانتقال إلى المواقع المختلفة كما انتشرت الدوريات الأمنية والمرور بمجرى النهر والطرق السريعة والشوارع والميادين الكبرى لتأمين حركة المواطنين.



ويتساءل الكثير عن هل تصل العاصفة إلى القاهرة اليوم، بعد أن شهدت العديد من المناطق الجنوبية أتربة ورمال مثارة أدت إلي انخفاض كبير في الرؤية الأفقية وصلت إلي 200 متر ؛ نتيجة للرياح الهابطة من السحب الرعدية، كما شهدت المدن المطلة علي البحر الاحمر سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث أن الأرصاد لم تذكر وجود عاصفة مثلها على القاهرة اليوم.

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حالة الطقس اليوميتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلا وفى الصباح الباكر مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.أمطار قد تصل لحد السيولكما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.وبالنسبة للبحرالمتوسط يكون خفيفا الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .. أما البحرالاحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر بحسب الأرصادالمدينة العظمى الصغرىالقاهرة 31 18العاصمة الادارية 32 176 اكتوبر 32 17بنها 31 18دمنهور 31 17وادى النطرون 30 17كفر الشيخ 30 17المنصورة 31 18الزقازيق 31 18شبين الكوم 31 17طنطا 30 17دمياط 24 18بورسعيد 24 19الإسماعيلية 31 18السويس 30 18العريش 25 16رفح 25 17رأس سدر 31 22نخل 29 13كاترين 25 12الطور 31 21طابا 29 20شرم الشيخ 35 24الاسكندرية 23 16العلمين 23 15مطروح 21 14السلوم 23 14سيوة 28 16رأس غارب 33 22الغردقة 34 22سفاجا 34 23مرسى علم 35 25شلاتين 34 25حلايب 30 24أبو رماد 31 24رأس حدربة 32 25الفيوم 32 18بني سويف 32 18المنيا 32 17أسيوط 33 18سوهاج 34 20قنا 37 23الأقصر 37 23أسوان 39 24الوادى الجديد 36 20أبوسمبل 39 24