الأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة



الموجة شديدة الحرارة الموجة شديدة الحرارة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، مؤكدة أنها ذروة الموجة شديدة الحرارة.



ذروة الموجة الحارة

وقالت غانم، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة، وذروتها غدًا الخميس والجمعة، مزيدا من التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



تجاوز درجة الحرارة 40

وتابعت غانم: مع يوم الأحد المقبل، أول أيام عيد الأضحى هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات تعود القاهرة الكبرى لتسجل درجة الحرارة ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

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وواصلت غانم: يظل الطقس شديد الحرارة في النهار مائلا للحرارة ومعتدلا في الليل مع يومي الاثنين والثلاثاء ثاني وثالث أيام العيد، حيث تسجل العظمى ما بين 37 إلى 38 درجة، مشددة: الأجواء تصبح صيفية.وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة يومي الخميس والجمعة تسجل القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية.وحذرت غانم قائلة: لذا لابد من تناول قدر كبير من السوائل والتواجد في أماكن جيدة التهوية وارتداء ملابس قطنية وفاتحة اللون، وعدم الوقوف تحت آشعة الشمس.وتشهد البلاد طقسا شديد الحرارة خلال النهار على أغلب الأنحاء، ويصبح حارا على السواحل الشمالية، فيما يعتدل الطقس في الليل على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.