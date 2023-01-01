الأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، مؤكدة أنها ذروة الموجة شديدة الحرارة.
ذروة الموجة الحارة
وقالت غانم، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة، وذروتها غدًا الخميس والجمعة، مزيدا من التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
تجاوز درجة الحرارة 40
وتابعت غانم: مع يوم الأحد المقبل، أول أيام عيد الأضحى هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات تعود القاهرة الكبرى لتسجل درجة الحرارة ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.
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