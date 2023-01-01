آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية تدريجيا مع بداية شهر سبتمبر المقبل

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية تدريجيا مع بداية شهر سبتمبر المقبل

صورة الخبر: تحسن فى الأحوال الجوية
تحسن فى الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سينتهى بشكل رسمي يوم 22 سبتمبر المقبل، موضحة أنه مع بداية شهر سبتمبر ستشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى تراجع نسبة الرطوبة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على "ON"، أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 33 و34 درجة مئوية خلال النهار، إلا أن نسب الرطوبة قد تجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى نسبيا.

ولفتت إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة ولكنها ستكون غير مؤثرة على المناطق الساحلية يوم السبت المقبل، كما توقعت أن تشهد السواحل الشمالية كلها، بما في ذلك الإسكندرية ومرسى مطروح، بالإضافة إلى الوجه البحرى سقوط أمطار يوم الأحد المقبل.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية تدريجيا مع بداية شهر سبتمبر المقبل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46109

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام