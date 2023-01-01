الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق.. فيديو



سيول سيول

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الأستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب البلاد، و تحديداً محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

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وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى سيول في بعض المناطق ،مؤكدة أن الأمطارمستمرة لمدة أسبوع حتى يوم الأحد المقبل.وأشارت مركز الأستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى ، أن الأمطار الغزيرة أمر غير طبيعي في هذا التوقيت،و هذا تطور في التغير المناخي بسبب السيول الشديد في فصل الصيف.كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل جديدة عن حالة الطقس لمدة أسبوع، متوقعة أن يشهد الطقس في الفترة من الأربعاء 7 أغسطس إلى الاثنين 12 أغسطس 2024، درجات حرارة مرتفعة وأجواء رطبة.وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم، الأربعاء، يشهد طقسا شديد الحرارة ورطباً خلال النهار، مع أجواء مائلة للحرارة والرطوبة ليلاً، وقد تتأثر بعض المناطق، خصوصاً في جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، بأمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية في بعض الأحيان، مع احتمالية حدوث سيول في مناطق مثل حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد.وذهبت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الرياح قد تنشط على فترات، مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.سيول وأمطار رعدية متواصلة لليوم السادس.. تحذير عاجل من الأرصادقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن قيم درجات الحرارة خلال هذه الأيام تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وإن البلاد تتأثر بارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك بسبب منخفض الهند الموسمي.وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن المواطنين يشعرون بارتفاع درجات الحرارة، بسبب الرطوبة، وأن القاهرة تسجل خلال هذه الأيام 36 درجة.