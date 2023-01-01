الأرصاد الجوية تحذر: موجة حر شديدة تضرب القاهرة وغدا الأشد حرارة



طقس شديد الحرارة طقس شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأحد/ نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

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وتوقع الخبراء شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل حد السيول على مناطق من (حلايب – شلاتين – رأس بناس – مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد - الأقصر - قنا) على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية/ غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 35 26العاصمة الإدارية 36 256 أكتوبر 36 25بنها 35 26دمنهور 33 25وادي النطرون 34 25كفر الشيخ 33 24المنصورة 34 24الزقازيق 35 25شبين الكوم 35 24طنطا 34 24دمياط 33 25بورسعيد 33 26الإسماعيلية 37 25السويس 37 25العريش 34 23رفح 33 23رأس سدر 39 27نخل 36 19كاترين 31 17الطور 39 28طابا 36 25شرم الشيخ 39 30الإسكندرية 32 24العلمين 32 23مطروح 31 24السلوم 34 24سيوة 38 23رأس غارب 41 28الغردقة 40 30سفاجا 40 29مرسى علم 39 31شلاتين 38 31حلايب 34 29أبو رماد 37 30رأس حدربة 34 29الفيوم 38 24بني سويف 38 25المنيا 39 24أسيوط 40 25سوهاج 41 26قنا 43 28الأقصر 43 28أسوان 42 29الوادي الجديد 42 25أبوسمبل 40 31أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:العظمى الصغرىمكة 39 29المدينة 41 30الرياض 43 30المنامة 42 34أبوظبي 41 32الدوحة 44 35الكويت 46 32دمشق 37 19بيروت 31 27عمان 32 21القدس 31 20غزة 31 25بغداد 43 28مسقط 34 30صنعاء 25 16الخرطوم 32 25طرابلس 34 26تونس 36 24الجزائر 30 22الرباط 29 18وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:العظمى الصغرىأنقرة 37 17إسطنبول 33 24إسلام آباد 32 25نيودلهي 34 28جاكرتا 33 23بكين 32 25كوالالمبور 32 25طوكيو 36 26أثينا 36 25روما 35 23باريس 25 15مدريد 37 23برلين 23 14لندن 23 15مونتريال 30 19موسكو 23 15نيويورك 29 23واشنطن 36 21نواكشوط 32 26أديس أبابا 20 14