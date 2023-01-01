الأرصاد الجوية تحذر: موجة حر شديدة تضرب القاهرة وغدا الأشد حرارة

طقس شديد الحرارة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأحد/ نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
وتوقع الخبراء شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل حد السيول على مناطق من (حلايب – شلاتين – رأس بناس – مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد - الأقصر - قنا) على فترات متقطعة.
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية/ غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 26
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 25
بنها 35 26
دمنهور 33 25
وادي النطرون 34 25
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 33 25
بورسعيد 33 26
الإسماعيلية 37 25
السويس 37 25
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 39 27
نخل 36 19
كاترين 31 17
الطور 39 28
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 30
الإسكندرية 32 24
العلمين 32 23
مطروح 31 24
السلوم 34 24
سيوة 38 23
رأس غارب 41 28
الغردقة 40 30
سفاجا 40 29
مرسى علم 39 31
شلاتين 38 31
حلايب 34 29
أبو رماد 37 30
رأس حدربة 34 29
الفيوم 38 24
بني سويف 38 25
المنيا 39 24
أسيوط 40 25
سوهاج 41 26
قنا 43 28
الأقصر 43 28
أسوان 42 29
الوادي الجديد 42 25
أبوسمبل 40 31
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 39 29
المدينة 41 30
الرياض 43 30
المنامة 42 34
أبوظبي 41 32
الدوحة 44 35
الكويت 46 32
دمشق 37 19
بيروت 31 27
عمان 32 21
القدس 31 20
غزة 31 25
بغداد 43 28
مسقط 34 30
صنعاء 25 16
الخرطوم 32 25
طرابلس 34 26
تونس 36 24
الجزائر 30 22
الرباط 29 18
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 37 17
إسطنبول 33 24
إسلام آباد 32 25
نيودلهي 34 28
جاكرتا 33 23
بكين 32 25
كوالالمبور 32 25
طوكيو 36 26
أثينا 36 25
روما 35 23
باريس 25 15
مدريد 37 23
برلين 23 14
لندن 23 15
مونتريال 30 19
موسكو 23 15
نيويورك 29 23
واشنطن 36 21
نواكشوط 32 26
أديس أبابا 20 14
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