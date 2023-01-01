الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

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أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

المصدر: youm7

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