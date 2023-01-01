الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 46



أجواء شديدة الحرارة أجواء شديدة الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت ، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.



ومتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .



وعن درجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.