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الأرجنتين يفوز على كولومبيا ويُتوج بلقب كوبا أمريكا 2024..بهدف قاتل

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

توج منتخب الأرجنتين باللقب السادس عشر في تاريخه بعدما فاز على نظيره الكولومبي بهدف قاتل في الشوط الإضافي الثاني في نهائي كوبا أمريكا 2024.

سجل مارتينيز لاعب منتخب الأرجنتين الهدف الأول والفوز لفريقه في شباك كولومبيا في الدقيقة 112 من أحداث الشوط الإضافي الثاني.

? وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين لمواجهة كولومبيا، كالتالي:
• حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

• في خط الدفاع: غونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاجليافيكو.

• في خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فرنانديز - أليكسيس ماك اليستير.

• في خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.
? وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب كولومبيا لمواجهة الأرجنتين، كالتالي:

• حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

• في خط الدفاع: سانتياجو أرياس - كارلوس كويستا - دافينسون سانشيز - جوهان موجيكا.

• في خط الوسط: ريتشارد ريوس - جيفرسون ليرما - خاميس رودريجيز - جون أرياس.

• في خط الهجوم: لويس دياز - جون كوردوبا.


? حكم المباراة:

أدر اللقاء الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس وعاونه كلًَا من مساعد حكم برونو رافائيل بيرس، مساعد حكم رودريغو كوريا، حكم رابع خوان جابرييل بينيتيز، حكم فار رودولفو توسكي ماركيز، مساعد فار دانيلو مانيس.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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