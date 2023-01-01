الأربعاء المقبل.. NASA تحدد موعدا جديدا لإطلاق مركبة ستارلاينر الفضائية

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صورة الخبر: NASA
NASA

بعد إلغاء إطلاق مركبة الفضاء Starliner التابعة لشركة Boeing Space يوم السبت قبل دقائق فقط من انطلاقها، تقول ناسا إنها تهدف الآن إلى إرسال المركبة في أول مهمة مأهولة لها يوم الأربعاء 5 يونيو.

وسيطلق صاروخ أطلس 5 التابع لشركة United Launch Alliance (ULA) رواد فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز على متن مركبة ستارلاينر من Space Launch Complex-41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

وفي رسالة نشرت اليوم ، قالت ناسا إن الفنيين والمهندسين في ULA أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في تقييم معدات الدعم الأرضية لمنصة الإطلاق التي واجهت مشكلات أثناء العد التنازلي يوم السبت، مما أدى إلى تأجيل المهمة.

وقالت ناسا ، حدد فريق ULA مشكلة تتعلق بمصدر طاقة أرضي واحد داخل أحد الهياكل الثلاثة الزائدة عن الحاجة التي توفر الطاقة لمجموعة فرعية من بطاقات الكمبيوتر التي تتحكم في وظائف النظام المختلفة، بما في ذلك البطاقة المسؤولة عن صمامات التجديد المستقرة للمرحلة العليا من Centaur.

ويجب على هذه الهياكل الثلاثة أن تدخل المرحلة النهائية من العد التنازلي للإطلاق لضمان سلامة الطاقم."

وأضافت ناسا، إنه كجزء من العمل على حل المشكلة، تمت إزالة الهيكل الذي يحتوي على وحدة الطاقة الأرضية المعيبة، وفحصه بصريًا، واستبداله بهيكل احتياطي، مضيفة أنه لا توجد علامات على أي ضرر مادي.

وقالت وكالة الفضاء إنه سيتم إجراء تحليل كامل للفشل في وحدة الطاقة لفهم السبب الجذري للحادث بشكل أفضل. ولاحظ أيضًا أن جميع الأجهزة تعمل كما هو متوقع بعد عمليات الفحص الوظيفي للهيكل الجديد والبطاقات.

المصدر: اليوم السابع

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