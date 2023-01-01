الأربعاء المقبل.. NASA تحدد موعدا جديدا لإطلاق مركبة ستارلاينر الفضائية

بعد إلغاء إطلاق مركبة الفضاء Starliner التابعة لشركة Boeing Space يوم السبت قبل دقائق فقط من انطلاقها، تقول ناسا إنها تهدف الآن إلى إرسال المركبة في أول مهمة مأهولة لها يوم الأربعاء 5 يونيو.
وسيطلق صاروخ أطلس 5 التابع لشركة United Launch Alliance (ULA) رواد فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز على متن مركبة ستارلاينر من Space Launch Complex-41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.
وفي رسالة نشرت اليوم ، قالت ناسا إن الفنيين والمهندسين في ULA أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في تقييم معدات الدعم الأرضية لمنصة الإطلاق التي واجهت مشكلات أثناء العد التنازلي يوم السبت، مما أدى إلى تأجيل المهمة.
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