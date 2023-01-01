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الأحد.. بدء انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للذكاء الاصطناعي ببحوث الإلكترونيات

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

ينظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم رئيس المعهد ورئيس مجلس ادارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، يوم الأحد المقبل المؤتمر الدولي الرابع للذكاء الاصطناعي "الإبداع والابتكار في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي .. الفرص والتحديات والمسئولية المُجتمعية"، وذلك بالتعاون مع المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا.

ويقام على هامش فعاليات المؤتمر - الذي يعقد على مدار يومين بمقر المعهد - عدد من المسابقات الطلابية للطلاب في الأعمار من 6 أعوام وحتى 18 عامًا في مجالات (الروبوت - تطبيقات الهواتف المحمولة - الغواصات الآلية -الذكاء الاصطناعي)، وذلك بحضور نخبة من العلماء والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف الدول العربية والأجنبية ومنها (كندا -المملكة العربية السعودية - المملكة الأردنية الهاشمية - سلطنة عمان - الكويت - البحرين) .

ومن المقرر أن يلقي الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ هندسة علوم الحاسب، خلال المؤتمر، مُحاضرة علمية بعنوان "العلم المفتوح نحو مزيد من التعاون والتكرار والشفافية في العملية العلمية " ‏.

وسيلقي الدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الإسكندرية محاضرة بعنوان "مبادرة لدمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في المجالات الزراعية من خلال برنامج الزراعة الذكية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية" ،فيما يلقي الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "دور التكنولوجيا والعملة الرقمية والذكاء الاصطناعي في معالجة الموازنة العامة للدولة".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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