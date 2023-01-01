الآيس كريم قد يزيد القلق ويتسبب في تدهور حالتك المزاجية



الآيس كريم الآيس كريم

حذر خبراء الصحة من أن أحد المكونات الشائعة في المنتجات الغذائية، مثل الآيس كريم والمشروبات الغازية وحتى معجون الأسنان، قد يكون مرتبطًا بزيادة القلق وتدهور الحالة المزاجية، هذا المكون هو مُحلي صناعي شائع الاستخدام، ويستخدم عادةً لخفض أو إلغاء السعرات الحرارية في المنتجات.

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تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا المكون قد يؤثر سلبًا على الصحة العقلية، بحسب ما جاء من ديلي ميل.أوضحت سارة جيفريز، خبيرة الصحة العقلية من مركز Mental Health First Aid Course، أن الإضافات الغذائية مثل المحليات الصناعية، التي تُستخدم لتعزيز النكهة أو اللون أو مدة الصلاحية، قد تؤثر على كيمياء الدماغ وتسبب تقلبات مزاجية حادة، قد يظهر ذلك على شكل نشاط مفرط في لحظة واكتئاب حاد في اللحظة التالية، إلى جانب مشاعر القلق الشديد وعدم الراحة، مما يعني أن هذه المواد المضافة قد تكون مسؤولة عن اضطرابات نفسية غير مبررة.ويأتي هذا التحذير بعد دراسة شملت أكثر من 18 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عامًا، وأشارت إلى وجود ارتباط بين المحليات الصناعية واضطرابات المزاج. وأحد هذه المحليات هو "الأسبارتام"، الذي يُستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية مثل بعض أنواع الآيس كريم ومعجون الأسنان، وقد ثبت من خلال دراسات على الفئران أنه يزيد من السلوكيات المرتبطة بالقلق.تشير جيفريز إلى أن التأثيرات المقلقة لهذه المواد قد لا تقتصر على الحيوانات، بل تمتد إلى البشر أيضًا،إضافة إلى ذلك، تعبر عن مخاوف بشأن مستحلبات النكهة التي أظهرت تأثيرات مشابهة على الصحة العقلية في أبحاث مختلفة.وتابعت جيفريز بأن بعض الأعراض مثل صعوبة التركيز، مشاكل الذاكرة، أو الشعور "بضباب في الدماغ" قد تكون إشارة إلى أن النظام الغذائي الذي يحتوي على هذه المواد المضافة يؤثر على وظائف الدماغ،كما قد يكون للصداع، مشاكل الهضم، والانزعاج العام علاقة بهذه المواد الغذائية المضافة.توضح هذه النتائج أن المواد المضافة في المنتجات الغذائية، وخاصة المحليات الصناعية، قد تؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية، مما يجعل من الضروري توخي الحذر عند تناول هذه المنتجات،ينصح بمراجعة النظام الغذائي واستشارة مختصي الصحة لتجنب التعرض لهذه التأثيرات السلبية.