الآن.. نتائج الثانوية العامة المعدلة جاهزة للتنسيق

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سلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسخة من نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد التعديل إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات قبل فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المتقدمين لمكتب التنسيق، حيث يمكن لـ طلاب شعبة علمى الدخول على موقع التنسيق وفق الحد الأدنى المسموح به لإجراء تنسيق الجامعات.

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بـ تصحيح امتحان مادة الفيزياء.وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحتان للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بـ امتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.- قامت الوزارة باتخاذ كل الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بـ تعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الإجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.