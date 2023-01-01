الآن تطبيق Gemini متوفّران باللغة العربية

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أعلنت Google اليوم توسيع نطاق تطبيق Gemini للموبايل، ليصبح متاحًا باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أجهزة ANDROID تحت اسم (Google Gemini)، وعبر تطبيق (Google) الأساسي لمستخدمي أجهزة iOS..



كما أطلقت Google الإصدار الأحدث من نماذجها في الذكاء الاصطناعي باسم (Gemini Advanced) ليصبح متوفّرًا باللغة العربية ضمن خطة اشتراك AI Premium الشهريّة.



يمكن الوصول إلى Gemini 1.0 Pro بسهولة عبر الموبايل لاستكشاف أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تساعد المستخدمين في الكتابة والتحدث وتتيح لهم مشاركة الصور للحصول على المساعدة المناسبة أينما كانوا. لاستخدام Gemini على أجهزة Android، يمكن تنزيل تطبيق (Google Gemini) من متجر Google Play مع إمكانية تثبيت Gemini ليكون المساعد الأساسي من Google. أما لاستخدامه على أجهزة iOS، يمكن تنزيل تطبيق (Google) والنقر على مفتاح تبديل Gemini لبدء التجربة باللغة العربية.

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ابتداءً من اليوم، يمكن للمستخدمين تطوير تجربتهم عبر استخدام (Gemini Advanced) المتاح الآن باللغة العربية للاستفادة من أحدث نماذج Google باسم (Gemini 1.5 Pro). يتميز هذا النموذج بالتحديد بقدرات التحليل المنطقي والترميز والتعاون الإبداعي، ما يتيح إنجاز المزيد من المهام بطريقة أسرع وبفعالية أكبر. يمكن تجربة النموذج بشكل مجاني خلال أول شهرين، ومن ثمّ الاشتراك بخدمة AI Premium المدفوعة شهريًا والتي تتضمن ميزات مختلفة من Google.تعليقًا على الميزات الجديدة، قال نجيب جرار، مدير التسويق الإقليمي في Google الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا جدًا أن نقدّم تجربة متطورة بمختلف المعايير لمتحدثي اللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي العالم كلّه ليتمكنوا من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاج والإبداع. واعتبارًا من اليوم، يمكن الاستفادة من مختلف المزايا عبر الموبايل مباشرةً والتفاعل مع تطبيقات وخدمات Google الأخرى للحصول على نتائج أقرب لما يتوقعه المستخدمون بطريقة أسلس وأسرع."كما يمكن للمستخدمين التفاعل مع تطبيقات Google وخدماتها الأخرى من خلال إضافات Gemini المتاحة بالانجليزية والعربية، والتي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية. بفضل هذه الإضافات، يستطيع المستخدمون، مثلاً، الحصول على معلومات عن حجوزات الرحلات الجوية والفنادق في الوقت الفعلي لمساعدتهم في التخطيط للسفر، أو الحصول على معلومات مستندة إلى الموقع الجغرافي من "خرائط Google"، أو تلخيص محتوى معيّن من "مستندات Google" أو الرسائل الإلكترونية في Gmail، وذلك كله من خلال تطبيق Gemini. لتفعيل ميزات الإضافات، ما على المستخدمين سوى كتابة @ يليها اسم الأداة المحددة، مثل YouTube أو "خرائط Google" أو "مستندات Google" أو Gmail أو Drive.أداة Gemini عُرفت سابقًا باسم Bard، وتمّ تقديمها باللغة العربية في شهر يوليو الماضي. يفهم Gemini الأسئلة والطلبات بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل اللهجة المصرية أو اللهجة السعودية المحكية، ويقدّم الردود باللغة العربية الفصحى المعاصرة. وفي شهر مايو، أعلنت Google عن تطويرات تقنية وميزات جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي ومستقبله عمومًا في الشركة خلال المؤتمر السنوي Google I/O - المزيد من الميزات ستكون متاحة باللغة العربية في الفترة القادمة.