الآلاف من العناكب السامة تتحرك في 3 ولايات أمريكية بحثاً عن شريك



العناكب العناكب

في فترة تمتد حتى أكتوبر، يُنصح سكان ولايات كولورادو وكانساس ونيو مكسيكو بضرورة الحذر من الذكور السامة من العناكب الكبيرة، التي تبدأ في البحث عن شريك. يُطلق بعض الخبراء على هذه الظاهرة اسم "الهجرة للبحث عن شريك"، حيث قد يسافر الذكور لمسافات تصل إلى 20 ميلاً بحثاً عن أنثى ناضجة.

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تُشير الدكتورة لورين دافيدسون، عالمة الحشرات من هيوستن، تكساس، إلى أن "هذه العناكب تبحث فقط عن الحب". تأمل دافيدسون وعلماء آخرون أن لا تؤدي مخاوف الجمهور من العناكب إلى عرقلة هذه الرحلة المهمة من الناحية البيئية التي تهدف إلى التكاثر.في تكساس، انتهى موسم هجرة العناكب مؤخرًا، والآن تستعد الأنثى لوضع بيوضها في أكياس تحتوي على أعداد تتراوح بين 50 و3,000 من الصغار. الخبراء يؤكدون أن الذكور قد تسافر مسافات طويلة من أغسطس إلى أكتوبر في أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة بحثًا عن شريك.على الرغم من سمية عناكب التارانتولا، فإنها تستخدم سمومها عادةً لقتل الفريسة مثل الخنافس والجراد والسحالي الصغيرة والفئران، وتكون لدغتها غير مهددة للحياة بالنسبة للبشر. ومع ذلك، فإن الزيادة في عدد هذه العناكب قد تنطوي على مخاطر.الدكتور ريتش ريدينغ، نائب رئيس العلوم والحفاظ في جناح الفراشات في وستمنستر، كولورادو، حذر من أن عشاق العناكب قد يعرضون أنفسهم للخطر عند محاولة مشاهدة أو تصوير هذه العناكب أثناء تحركها. يُوصي الدكتور ريدينغ بتوخي الحذر على الطرق السريعة مثل 109 و350 في منطقة لا جونتا، حيث تكثر العناكب، ويُفضل مشاهدة العناكب في الصباح والمساء عندما يكون الطقس معتدلاً.عند العثور على شريك مناسب، يؤدي الذكر رقصة مغازلة تتضمن الطرق على شبكة الأنثى. إذا كانت الأنثى متقبلة، قد ترد على الطرقات. بعد التزاوج، تبني الأنثى كيس بيض بحجم كرة الغولف، وتضع البيض بداخله، وتحميه حتى تفقس الصغار.بعد التزاوج، يموت الذكور عادةً بسرعة بسبب تهديدات مختلفة بما في ذلك الحيوانات المفترسة والسيارات. وفي بعض الأحيان، قد تأكل الأنثى الذكر. في البرية، تقوم دبابير التارانتولا، وهي أكبر دبور في الولايات المتحدة، بحقن هذه العناكب بسم يسبب الشلل وتقوم بسحبها إلى جحر حيث تضع بيضها على العنكبوت المشلول، الذي يتغذى عليه اليرقات عند فقس البيض.