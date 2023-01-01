اكتشف كيفية مضاعفة عمر بطارية ‏iPhone بخطوة بسيطة



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يُعاني العديد من مستخدمي آيفون من القلق عند ظهور إشعار "البطارية منخفضة" على شاشتهم. ولكن، كشف خبير تقني عن إعداد "خفى" قد يضاعف عمر الجهاز تقريباً.

قد يعجبك أيضا...

قال هيربي جاسمن، مؤسس موقع Gotechtor التقني، إن الحيلة تكمن في ضبط ميزة "تقليل النقطة البيضاء" في الهاتف. تعمل هذه الميزة على تعديل بسيط في عرض الشاشة لتقليل الوهج وتخفيف الألوان الأكثر سطوعًا.يمكن للمستخدمين العثور على ميزة "تقليل النقطة البيضاء" تحت تطبيق الإعدادات في نظام iOS الخاص بالآيفون.وأوضح جاسمن في منشور له: "منذ أن قمت بتغيير هذا الإعداد على هاتفي، لاحظت أن عمر البطارية قد تضاعف تقريبًا مقارنة بما كان عليه سابقًا."وقال الخبير التقني إنه عثر على خيار "تقليل النقطة البيضاء" أثناء تجواله في تطبيق الإعدادات، الذي يضبط شدة الألوان على الشاشة عن طريق تخفيف الألوان الساطعة مثل الأخضر والأبيض والأصفر.يتم تقليل الألوان الساطعة تلقائيًا، ولكن يمكن للمستخدمين ضبطها يدويًا لتعديل الشدة بشكل أكبر.يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة "تقليل النقطة البيضاء" من خلال الذهاب إلى خيار "حجم النص وعرض الشاشة" ضمن قسم "إمكانية الوصول" في الإعدادات. كما يمكن تفعيلها خلال ساعات معينة أو عند تفعيل وضع "التركيز أثناء النوم".وأشار جاسمن إلى أن تفعيل ميزة "تقليل النقطة البيضاء" سيساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف، حيث يستخدم الآيفون طاقة أقل لأنه لا يحتاج إلى الحفاظ على سطوع الشاشة كما كان في السابق.تفعيل ميزة "تقليل النقطة البيضاء" يمكن أن يساهم في تقليل إجهاد العين وتخفيف التعب. عندما تكون الألوان على هاتفك أقل حيوية، خاصة في البيئات المظلمة مثل التمرير في السرير، فإنه يساعد في تخفيف إجهاد العين وتقليل كمية الضوء الأزرق المنبعث الذي يعرقل النوم.وفقًا لمعهد KRAFF للعيون، "يستخدم معظم الناس الهواتف الذكية لفترات زمنية قصيرة على مدار اليوم ولكن يمكن أن تتراكم ساعات الاستخدام بنهاية اليوم."يأتي هذا النصيحة في وقت تواجه فيه آبل انتقادات بسبب بطارياتها من الليثيوم أيون التي تتدهور بمرور الوقت، مما يقلل من الشحن الذي يمكن أن تحتفظ به البطارية إلى 80%.اقرأ أيضًا| أبل تنصح مستخدمي هواتف آيفون بالحفاظ على الحد الأدنى من المساحة الحرةتستعد آبل لإطلاق آيفون 16 الجديد الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يقدم عمر بطارية أفضل وشاشة OLED أسهل على العين مقارنة بالشاشات السابقة.في منشوره، اقترح جاسمن أن أولئك الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الآيفون الجديد يجب أن يفكروا ببساطة في ضبط ميزة النقطة البيضاء حاليًا.