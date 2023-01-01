"اكتشاف مذهل: كنز فرعوني مخفي في غرفة تخزين قديمة"



كنز مخفي يظهر للعلن لأول مرة كنز مخفي يظهر للعلن لأول مرة

معرض جديد عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، ليجذب الأنظار حول كنوز هذه الحضارة المصرية القديمة في الخارج وله قصة مثيرة إذ ظلت هذه القطع مخفية لفترة طويلة

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أسرار مصر القديمةيقدم المعرض، الذي يحمل عنوان "أسرار مصر القديمة"، مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على جوانب متعددة من تاريخ مصر الفراعنة.تفاصيل المعرضيستعرض المعرض الذي افتتحته مؤسسة وات في جرينوك، مجموعة مختارة من المقتنيات الأثرية الرائعة التي تعود إلى أكثر من 3000 سنة مضت.تشمل المعروضات تماثيل صغيرة، قطع أثرية، ومجوهرات مذهلة تعكس البراعة الفنية والتقنيات المتقدمة التي كانت سائدة في مصر القديمة. يعكس كل قطعة تاريخًا ثريًا ويكشف النقاب عن تفاصيل الحياة اليومية، المعتقدات الدينية، والفن الذي ازدهر في تلك الحقبة.قصة كل قطعةمن أبرز معالم المعرض هو استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم تجربة تفاعلية للزوار.ويتمكن الزوار من استكشاف القطع الأثرية بشكل افتراضي، مما يسمح لهم بالاطلاع على التفاصيل الدقيقة والمواد التي صنعت منها هذه الأغراض. كما يقدم المعرض جولات إرشادية تفاعلية تتناول قصصًا عن كل قطعة أثرية وتفسر دورها في الحضارة المصرية القديمة.غرفة قديمة لمعرضقام أمين المتحف كريس ويلسون وفريقه بتحويل غرفة تخزين قديمة في مؤسسة وات إلى معرض مميز يعرض بعضًا من القطع الأثرية المصرية، حيث يضم المعرض نحو 300 قطعة أثرية يمتلكها المتحف.يأخذ المعرض الزوار في رحلة إلى "أرض الفراعنة"، حيث تبرز التوابيت الخشبية، وشظايا المعابد، والمجوهرات، والتمائم، مما يعيد إحياء قصص الحضارة المصرية القديمة.كما يضيف المعرض تجربة جديدة تمامًا من خلال فيلم قصير يتناول تاريخ جلب هذه القطع الأثرية، ويستعرض الروائية وكاتبة الرحلات وخبيرة علم المصريات في القرن التاسع عشر، أميليا ب. إدواردز، ودورها في هذا السياق.يعتبر هذا المعرض فرصة هامة لتبادل الثقافات وتعزيز الفهم بين الشعوب. من خلال تقديم لمحة عن تاريخ مصر القديمة، يسهم المعرض في تعزيز المعرفة الثقافية والأثرية ويشجع على تقدير التراث الإنساني المشترك. كما يوفر للمهتمين بالتاريخ والأثار فرصة نادرة لاكتشاف جوانب جديدة ومثيرة من هذه الحضارة التي أثرت في العالم.يبقى معرض "أسرار مصر القديمة" بمؤسسة وات مفتوحًا للزوار حتى نهاية الصيفمشروع المعرض الجديدقال كريس ويلسون، أمين المتحف في مؤسسة وات الذي انضم إليها قبل أربع سنوات، إنهم "متحمسون للغاية لهذا المشروع الجديد". وأضاف: "تتمتع مؤسسة وات بمجموعة كبيرة من القطع الأثرية المصرية، وكنا نسعى لإيجاد وسيلة لعرضها. لكن هدفنا ليس فقط العرض، بل أيضًا سرد القصة وراء الحفريات وكيف وصلت هذه القطع الأثرية إلى إنفركلايد."وأشار ويلسون إلى أن "مؤسسة وات تضم مجموعات مهمة جدًا، ونحن نرغب في إيجاد طرق لعرض المزيد منها للجمهور."وقد أنتج المتحف فيلمًا قصيرًا واستخدم لوحات قصصية لتأخذ الزوار في رحلة زمنية تروي كيف تم استخراج القطع الأثرية ووصولها إلى غرينوك. يبرز المعرض شخصية مؤثرة من ذلك العصر، أميليا ب. إدواردز، التي أسست صندوق استكشاف مصر وزارت المدينة.