اكتشاف مذهل.. جثمان القديسة تيريزا لا يزال محفوظاً بعد 450 عاما



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في اكتشاف مذهل، أثار جثمان القديسة تيريزا الأفيلي، التي توفيت قبل نحو 450 عاماً، دهشة العلماء والدينيين على حد سواء، حيث يبدو الجثمان وكأنه لم يتعرض للتآكل منذ وفاتها، حيث تم استرداد الجثمان من كنيستها في إسبانيا الشهر الماضي، ليجد الخبراء أن وجهها ما زال واضحاً كما كان في الصور التي التقطت له في عام 1914.

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النعش الفضي المغلف بالرخام تم فتحه لدراسة بقايا القديسة تيريزا وفهم الظروف الصحية التي عانت منها خلال حياتها. وصرح ماركو شيسا، المنسق العام للرهبنة، بأن الجثمان يظهر بوضوح في وسط الوجه، على الرغم من أنه مومياء ولا يظهر فيه أي لون.الكنيسة نشرت الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكاثوليك عن اعتقادهم بأن هذا الجثمان هو "معجزة من الله". في تحليل صور جثمان القديسة من عام 1914، قال الأطباء إنه كان من الصعب إجراء مقارنة بسبب اللون الأبيض والأسود للصور القديمة.في الوقت الراهن، لا تزال الصور الحديثة للجثمان غير متاحة، ولكن من المتوقع أن يتم نشرها في المستقبل القريب. أكدت شيسا أن الدراسة الحالية في مراحلها الأولية، وستكون هناك حاجة لبعض الوقت قبل أن يتم الكشف عن تفاصيل الفحوصات بشكل كامل.القديسة تيريزا، التي عُرفت برعايتها للاعبي الشطرنج وصناع الدانتيل، كانت أول امرأة تُرفع إلى درجة "دكتور الكنيسة" في عام 1970 تقديراً لمساهمتها الكبيرة في تعاليم الكنيسة. وقد تم تطويبها في مارس 1622.وصف الجثمان بأنه "غير متحلل" منذ آخر عملية كشف عنه، مما يجعله موضوعاً مهماً للبحث حول كيفية الحفاظ على الذخائر الدينية في المستقبل. وقد تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية الجثمان، بما في ذلك الحاجة إلى 10 مفاتيح للوصول إلى النعش.