اكتشاف كوكب صالح للحياة على بُعد 40 سنة ضوئية من الأرض

اكتشف عدد من العلماء في المملكة المتحدة كوكبا بحجم الأرض، يقع على بعد 40 سنة ضوئية فقط منه (12.2 فرسخ فلكي)، يُحتمل أن يكون صالحًا للحياة، وذلك بالشراكة مع وكالة «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).
ويوضح العلماء أن الكوكب الذي أُطلق عليه اسم «Gliese 12b»، له نفس درجة حرارة موجة الحر التي ضربت المملكة المتحدة عام 2022، وهو أحد الكواكب الصخرية القليلة المعروفة التي يمكن للبشر البقاء عليها نظريًا، إذ تقدر درجة حرارة سطح الكوكب بنحو 42 درجة مئوية، لكن العلماء قالوا إنهم ما زالوا غير متأكدين من شكل غلافه الجوي الخاص به إن وجد، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان».
واستخدم فريق العملاء بيانات من الأقمار الصناعية التابعة لـ«ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية لتأكيد وجود الكوكب وخصائصه مثل حجمه ودرجة حرارته وبعده عن الأرض، إذ يوضح الدكتور ماسايوكي كوزوهارا، عالم الفلك في مركز علم الأحياء الفلكي في طوكيو والمؤلف الرئيسي الورقة البحثية: «لقد وجدنا أقرب عالم معتدل، بحجم الأرض حتى الآن».
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