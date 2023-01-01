اكتشاف كوكب صالح للحياة على بُعد 40 سنة ضوئية من الأرض

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اكتشف عدد من العلماء في المملكة المتحدة كوكبا بحجم الأرض، يقع على بعد 40 سنة ضوئية فقط منه (12.2 فرسخ فلكي)، يُحتمل أن يكون صالحًا للحياة، وذلك بالشراكة مع وكالة «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).



ويوضح العلماء أن الكوكب الذي أُطلق عليه اسم «Gliese 12b»، له نفس درجة حرارة موجة الحر التي ضربت المملكة المتحدة عام 2022، وهو أحد الكواكب الصخرية القليلة المعروفة التي يمكن للبشر البقاء عليها نظريًا، إذ تقدر درجة حرارة سطح الكوكب بنحو 42 درجة مئوية، لكن العلماء قالوا إنهم ما زالوا غير متأكدين من شكل غلافه الجوي الخاص به إن وجد، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان».



واستخدم فريق العملاء بيانات من الأقمار الصناعية التابعة لـ«ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية لتأكيد وجود الكوكب وخصائصه مثل حجمه ودرجة حرارته وبعده عن الأرض، إذ يوضح الدكتور ماسايوكي كوزوهارا، عالم الفلك في مركز علم الأحياء الفلكي في طوكيو والمؤلف الرئيسي الورقة البحثية: «لقد وجدنا أقرب عالم معتدل، بحجم الأرض حتى الآن».

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وتقول الورقة العلمية التي نُشرت في «Astrophysical Journal Letters» إن الكوكب المستكشف يدور حول نسخته من الشمس كل 12.8 يومًا وهو بحجم مماثل للأرض، ويتمتع باللون الأحمر كما يقع في كوكبة الحوت ويتلقى طاقة أكثر ب 1.6 مرة من نجمه كما تفعل الأرض من الشمس.يُعرف «Gliese 12b» أيضًا باسم TOI-6251 أو GJ 12، ويبلغ حجم هذا النجم حوالي 27% فقط من حجم الشمس، وحوالي 60% من درجة حرارة سطح الشمس.يقول عالم الفيزياء الفلكية في جامعة وارويك، الدكتور توماس ويلسون: «هذا اكتشاف مثير حقًا وسيساعدنا في أبحاثنا حول الكواكب المشابهة للأرض عبر مجرتنا».