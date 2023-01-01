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اكتشاف كوكب تنبعث منه رائحة كريهة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

على بعد 64.5 سنة ضوئية تقريبًا، تم اكتشاف كوكب تنبعث منه رائحة كريهة بسبب طقسه العنيف، تشبه رائحة البيض الفاسد من غلافه الجوي، وفقا للبيانات التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي وحللها باحثون في جامعة جونز هوبكنز.

ويحتوي العملاق الغازي، المسمى HD 189733 b، على كميات ضئيلة من كبريتيد الهيدروجين في غلافه الجوي، مما يجعل رائحة الكوكب بأكمله تشبه رائحة الكبريت، أو البيض الفاسد.

ودرس العلماء الغلاف الجوي لكوكب «HD 189733 b»، والذي يتميز بدرجات حرارة عالية للغاية وظروف جوية غير عادية، وهطول أمطار تشبه تساقط الزجاج.
واستخدم العلماء بيانات من تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي لدراسة الغلاف الجوي لهذا الكوكب، واكتشفوا أن غاز كبريتيد الهيدروجين يشكل جزءاً كبيراً من غلافه الجوي، ويُعرف هذا الغاز برائحته الكريهة المشابهة لرائحة البيض الفاسد، وهو نفس الغاز الذي يمكن أن ينبعث من إطلاق الغازات من جسم الإنسان.

ويعد هذا الاكتشاف من بين أول الاكتشافات لوجود كبريتيد الهيدروجين على كوكب خارج نظامنا الشمسي، مما يضيف بُعداً جديداً لفهمنا للكواكب البعيدة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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