اكتشاف سؤال خاطئ في امتحان فيزياء الثانوية العامة 2024

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كشف محمود عصام معلم الفيزياء ، عن وجود خطأ في امتحان الفيزياء 2024 الذي أداه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية اليوم السبت 29 يونيو 2024



حيث قال محمود عصام : انه في امتحان الفيزياء 2024 ، وتحديدا السؤال 34 هناك خطأ في صياغة السؤال .



وأضاف محمود عصام : المفروض يقول المتوسطة مش اللحظية ، كما أن سؤال 6 لم يحدد أي مغناطيس الأول أم الثاني

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وقال محمود عصام : ذنبه اي الطالب تخليه يشك في نفسه وتضيع وقتهواستكمل محمود عصام : "اللي حاطط امتحان الفيزياء 2024 مش عامل حسابه علي الوقت ..عايز تحط امتحان زي ده امنع الغش نهائي مش تشتت الطالب اللي بيتقي ربنا ومذاكروقال محمود عصام : امتحان الفيزياء 2024 محتاج طالب مركز امتحان فوق المتوسط مش سهل ، وفي تريكات كدة توقع الطالب وفيه أفكار كتير لان في عامل كبير وهو ضغط اللجنة بيفرق طبعا.أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت اليوم عددا من الشكاوى بسبب امتحان الفيزياء 2024 الذي اداه طلاب الشعبة العلمية اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامةوقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيان أن عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة 2024 أكدوا صعوبة امتحان الفيزياء 2024 ، موضحين أن أغلب الأسئلة جاءت غير مباشرة وتحتاج لطالب عبقري ، ووصفوا امتحان الفيزياء 2024 بانه يحتاج “اينشتاين” لحله ، والامتحان جاء طويل ويحتاج لوقت إضافي للحل .وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، أنها رصدت أراء طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية حول امتحان التاريخ 2024 ، مشيرةً إلى أن هناك تباين بين مستوي امتحان مادة التاريخ 2024 ، البعض اكد انه متوسط والبعض اكد انه فوق مستوى الطالب المتوسط حيث تضمن ببعض الجزئيات المحيرة .وتفاعل العديد من أولياء أمور الطلاب علي صفحة ائتلاف أولياء أمور مصر على فيس بوك ، حيث قالت ولي أمر:العيال طول السنة بيذاكروا وفي الاخر يلاقوا في الامتحان اربع أسئلة بس حلو والباقي صعب ، وقالت آخري : امتحان فيزياء صعب جدا ابني طالع منهار ليه بيعملوا كدة في الأولاد دة حل أفكار كتير طول السنة ومخلص كتب قد كدة المفروض يعمل ايه تاني