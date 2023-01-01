اكتشاف حفريات معركة بحرية ملحمية تجمدت قبل 11.6 مليون سنة

كشف تحليل حفريات عن معركة بحرية ملحمية تجمدت في الزمن قبل 11.6 مليون سنة، فقد تعرضت ناقة بحرية، وهي حيوان ثديي يشبه الفقمة، لهجوم شرس من تمساح في مياه فنزويلا الحالية، وبعد أن انتهى التمساح من جسد الحيوان المسكين، قام سمك القرش النمر بالتهام ما تبقى منه.ووفقا لـ ديلي ميل، تُظهر دراسة حديثة، قادها علماء من جامعة زيورخ في سويسرا ومتحف التاريخ الطبيعي في لوس أنجلوس، علامات العض على هيكل ناقة البحر، تفاصيل هذه الحلقة الدموية التي حدثت قبل 11.6 مليون سنة. كما تكشف الرسوم التوضيحية الفنية عن نزيف ناقة البحر ووجود القرش في الخلفية.
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