اكتشاف حطام سفينة في بحيرة ميشيغان..عمرها 131 عامًا ..

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اكتشف صيادو حطام السفن في ولاية ويسكونسن حطام سفينة عمرها 131 عامًا في قاع بحيرة ميشيغان، والتي سقطت ضحية لعاصفة دمرت السفينة وأودت بحياة كلب قبطان السفينة حينها وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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تم العثور على السفينة الشراعية مارجريت أ. موير قبالة ساحل ألغوما بولاية ويسكونسن في 12 مايو قبل لحظات فقط من قيام فريق البحث التابع لجمعية علم الآثار تحت الماء في ويسكونسن بسحب السونار من الماء .وقالت تامارا تومسون، عضو جمعية ويسكونسن التاريخية، إنه تم العثور على جميع أجزاء السفينة، بما في ذلك العناصر الشخصية التي فقدها البحارة في الحطام.وكان من المفترض أن ترسو السفينة الشراعية ذات الصواري الثلاثة التي يبلغ طولها 130 قدمًا في جنوب شيكاغو من باي سيتي بولاية ميشيغان، عندما علقت في عاصفة مع رياح عاصفة بسرعة 50 ميلاً في الساعة حوالي الساعة 5 صباحًا في 30 سبتمبر 1893.قاومت السفينة الطقس القاسي حتى الساعة 7:30 صباحًا عندما تحطمت الأمواج العملاقة فوق سطحها وبدأت عدة أقدام من الماء تملأ عنبر السفينة، مما دفع القبطان ديفيد كلو البالغ من العمر 71 عامًا إلى استدعاء طاقمه للتخلي عن السفينة.وكانت السفينة قد وصلت تقريبًا إلى أهنابي ألغوما الحالية عندما تخلوا عنها، وقالت جمعية WUAA: "ما إن صدر الأمر، حتى انحرفت السفينة بعنف وغرقت في القاع، آخذة معها كلب القبطان كلو المخلص وتميمة السفينة".على الرغم من نجاة جميع البحارة من الحادث، إلا أنهم ما زالوا مضطرين إلى مواجهة أمواج بارتفاع 15 قدمًا في قارب مفتوح، حيث أجبروا على "إخراج" الماء من قارب النجاة للوصول إلى الشاطئ.لقد وصلوا في النهاية إلى بر الأمان، حيث لاحظ أحد السكان المحليين طاقمًا مكونًا من ستة أفراد مبللين ومتجمدين تم نقلهم إلى فندق سانت تشارلز للراحة والحصول على ملابس جافة.حزن القبطان كلو على فقدان كلبه المخلص، قائلاً إنه "يفضل أن يخسر أي مبلغ من المال على أن يموت كلبه ".توقف القبطان العجوز عن الإبحار بعد الحادث، على الرغم من رؤيته للعديد من الحطام في أيامه، قائلاً: "لقد توقفت عن الإبحار، لأن الماء لم يعد يبدو أنه يحبني".