اكتشاف إشعاعي صادم على درب المشي الأمريكي.. مستويات التلوث تقارب تشيرنوبيل

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تم الكشف عن تلوث إشعاعي خطير على درب "أكاسيد كانيون" الشهير، الذي يقع بالقرب من مهد القنبلة الذرية في لوس ألاموس، نيو مكسيكو. الاختبارات الأخيرة أظهرت أن مستويات الإشعاع على هذا الدرب تعادل تقريباً مستويات الإشعاع في موقع كارثة تشيرنوبيل النووية.

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الباحث البيوكيميائي مايكل كيتيرير قاد فريقاً لجمع البيانات التي أظهرت مستويات تلوث إشعاعي تتجاوز بكثير المعايير التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA). فقد وجد أن مستويات الإشعاع في المياه على طول الدرب تتجاوز الحد الآمن بنسبة 72%."لم أرَ شيئاً كهذا في الولايات المتحدة"، قال كيتيرير، الأستاذ الفخري في جامعة شمال أريزونا. وأضاف أن "التلوث الإشعاعي مخفي بشكل واضح"، محذراً من أن تلوث المياه في المنطقة يمكن أن يشكل مخاطر بيئية واسعة النطاق.ورغم أن وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) حاولت التقليل من خطورة هذه النتائج، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع منخفضة وضمن النطاق الآمن، فإن كيتيرير يؤكد على ضرورة أن يقوم المسؤولون المحليون بتركيب لافتات تحذيرية تحث الزوار على تجنب ملامسة المياه في المنطقة.التلوث بالإشعاع لا يقتصر على المياه فقط، بل يمكن أن ينتشر عبر السلسلة الغذائية من خلال النباتات، أو حتى في الهواء من خلال الرماد الناتج عن الحرائق. وقد أشار كيتيرير إلى أن هذا الوضع يتطلب استجابة عاجلة من الوكالات البيئية لضمان سلامة الزوار.في الفترة من 1943 إلى 1964، تم تصريف النفايات السائلة من أبحاث الأسلحة النووية في لوس ألاموس إلى "أكاسيد كانيون"، وبدأت عملية تنظيف المنطقة في أواخر الستينيات، لكنها لم تستكمل بعد. وقد أوصت وزارة الطاقة بضرورة وضع تحذيرات واضحة للزوار والمقيمين لضمان سلامتهم.