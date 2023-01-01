اقتنتها مصر مؤخرًا.. ما هي مقاتلات J-10C الصينية وأهم مواصفاتها؟



مقاتلات J-10C الصينية مقاتلات J-10C الصينية



أعلنت مصر عن صفقة مهمة لشراء مقاتلات متعددة المهام من طراز J-10C الصينية، وهي خطوة تعزز من قدراتها العسكرية الجوية وتفتح أفاقًا جديدة للتعاون العسكري مع الصين.

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تأتي هذه الصفقة في سياق استراتيجي مهم، حيث تمنح مصر مرونة في تنويع مصادر تسليحها بعيداً عن هيمنة الدول الكبرى التقليدية المصدرة للأسلحة.مقاتلة J-10C: نقلة نوعية في القدرات الجويةتُعتبر مقاتلة J-10C من أحدث المقاتلات الصينية، وتتمتع بقدرات تنافسية قوية مقارنةً بأحدث المقاتلات الغربية.تم تجهيزها بأنظمة إلكترونية وأسلحة متقدمة، مما يعزز قدرتها على المناورة والدفاع الجوي. من بين المميزات الرئيسية لهذه المقاتلة:- التصميم الإيروديناميكي المتطور: التصميم مستوحى من مشروع مقاتلة "لافي" الإسرائيلية، والذي تم نقله إلى الصين، مما يعطيها قدرة عالية على المناورة.- محرك قوي: تعمل المقاتلة بمحرك AL-31FN الذي يوفر لها قوة دفع هائلة وتسارع سريع.- أجهزة استشعار متطورة: تمتلك المقاتلة رادار AESA قادرًا على كشف وتتبع الأهداف بدقة على مسافات بعيدة.- ترسانة أسلحة متعددة: يمكن تزويدها بصواريخ PL-15 جو-جو المتقدمة، وصواريخ جو-سطح، وقنابل موجهة بدقة.التأثيرات الإقليمية لصفقة J-10Cتأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه المنطقة سباق تسلح متزايد. ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات متعددة:- تعزيز القدرات الجوية المصرية: ستتيح المقاتلات الجديدة لمصر الاحتفاظ بقدراتها الجوية المتفوقة في المنطقة، مما يسهم في تعزيز أمنها القومي.- تعميق العلاقات العسكرية مع الصين: ستفتح الصفقة أبواباً جديدة للتعاون العسكري بين مصر والصين، وتمنح القاهرة خيارات أوسع في تنويع مصادر تسليحها.الخلفية التاريخية: من "لافي" الإسرائيلية إلى J-10 الصينيةتعود جذور J-10C إلى مشروع "لافي" الإسرائيلي الذي كان يهدف لتطوير مقاتلة متقدمة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.لكن المشروع تم إلغاؤه في أواخر الثمانينيات لأسباب سياسية واقتصادية.انتقلت بعدها التكنولوجيا إلى الصين التي استخدمتها لتطوير مقاتلتها الخاصة J-10.تشكل صفقة شراء مقاتلات J-10C الصينية خطوة مهمة لمصر في تعزيز قدراتها العسكرية الجوية وتوسيع علاقاتها الدولية.ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق توازن استراتيجي جديد في المنطقة، خصوصاً في ظل التنافس المتزايد على التسليح والتفوق العسكري.