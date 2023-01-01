اعلن الآن: نتائج الدور الثاني للثانوية العامة

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يترقب جميع الطلاب ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم، لحسم مصيرهم تنسيق الجامعات 2024.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع الطلاب ترقب ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات.وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الكنترولات انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ، تمهيدا لظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم.وأوضح المصدر أن إجراءات اعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم سوف تتم بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة “الدور الثاني” ترقب ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات.ويظهر رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال https://emis.gov.eg/كما يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moeيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/اكتب رقم جلوسكاضغط على عرض النتيجةنتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليمعلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يجد الطالب درجته في مواد الدور الثاني التي امتحنها.ويحصل الطالب الناجح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم على 50% فقط من الدرجة الكلية ، بينما يحاسب بعض الطلاب الحاصلين على موافقة الوزارة على تأجيل امتحاناتهم من الدور الأول للثاني بالدرجة كاملة بشرط ان يكون “عذرهم مقبول بمستندات رسمية ”.