آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

اعلن الآن: نتائج الدور الثاني للثانوية العامة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › اعلن الآن: نتائج الدور الثاني للثانوية العامة

صورة الخبر: موقع وزارة التربية والتعليم
موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب جميع الطلاب ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم، لحسم مصيرهم تنسيق الجامعات 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع الطلاب ترقب ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الكنترولات انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ، تمهيدا لظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم.
وأوضح المصدر أن إجراءات اعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم سوف تتم بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة “الدور الثاني” ترقب ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات.

ويظهر رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال https://emis.gov.eg/

كما يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe
يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/
اكتب رقم جلوسك
اضغط على عرض النتيجة
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم
على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يجد الطالب درجته في مواد الدور الثاني التي امتحنها.

ويحصل الطالب الناجح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم على 50% فقط من الدرجة الكلية ، بينما يحاسب بعض الطلاب الحاصلين على موافقة الوزارة على تأجيل امتحاناتهم من الدور الأول للثاني بالدرجة كاملة بشرط ان يكون “عذرهم مقبول بمستندات رسمية ”.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اعلن الآن: نتائج الدور الثاني للثانوية العامة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38099

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام