اعلامي يكشف الجديد في صفقات النادي الأهلي



النادي الأهلي النادي الأهلي



كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة في صفقات النادي الأهلي، عبر برنامجه الاذاعي على أون سبورت اف ام.



وقال: “يوسف أيمن لاعب المنتخب القطري جاهز للانضمام للأهلي ولكن الأمر متوقف على الموافقة الفنية لكولر ولجنة التخطيط ومحمود الخطيب، زين الدين بلعيد لم يوقع لنادي بلجيكي، وانتقاله للأهلي متوقف مع الوكلاء”.



ويغيب عن الأهلي كلا من علي معلول للإصابة في وتر اكيليس، والثنائي وسام ابو علي و بيرسي تاو بسبب إصابة العضلة الخلفية بجانب غياب عمر كمال عبدالواحد بسبب العضلة الأمامية .

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كما تحسنت حالة إمام عاشور بعد شكوى اللاعب في الأيام الماضية وخاصة قبل مباراة الداخلية من الشعور بالغثيان وبعض أعراض نزلة البرد.ونجح النادي الأهلي في الفوز أمام فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري الممتاز.أهداف المباراةوأحرز هدف الأهلي محمد مجدي أفشة بعد كرة طويلة من إمام عاشور أرسلها داخل منطقة الجزاء استلمها كهربا وسندها بصدره لأفشة الذي استلم الكرة وسددها قوية بيسراه على يسار مجدي حارس الداخلية لتسكن قوية داخل الشباك.وتعادل كريم يحيي لفريق الداخلية في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.وجاء هدف الأهلي الثاني عن طريق عمرو السولية من تسديدة قوية بالدقيقة 83 مع اقتراب نهاية المباراة