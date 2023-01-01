اعرف عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024



امتحان اللغة العربية للثانوية العامة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة



أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات المواد المضافة للمجموع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.



لذلك يقدم موقع القاهرة 24، عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.



عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

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وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي، يوم السبت 22 يونيو الجاري، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.وجاءت عدد أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، وتوزيع الدرجات للأسئلة المقالية والموضوعية، كالتالي:- مجموع أسئلة امتحان اللغة العربية 60 سؤالًا.- العدد الكلي لأسئلة امتحان اللغة العربية 56 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية.- عدد أسئلة بدرجة واحدة (44 سؤالا) بنظام الاختيار من متعدد.- عدد الأسئلة بدرجتين (15 سؤالًا) بينهم 12 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.- عدد الأسئلة بـ 6 درجات (سؤال واحد مقالي).درجات امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2024- الدرجة الكلية لأسئلة اللغة العربية الاختيار من متعدد 68 درجة.- الدرجة الكلية للأسئلة اللغة العربية المقالية 12 درجة.- مجموع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.- زمن الامتحان ثلاث ساعات.