اعرف عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي، يوم السبت 22 يونيو الجاري، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.
أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات المواد المضافة للمجموع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.
لذلك يقدم موقع القاهرة 24، عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024
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