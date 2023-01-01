اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية



التهابات المسالك البولية التهابات المسالك البولية

تعد التهابات المسالك البولية مشكلة صحية شائعة، ويتم علاج معظم التهابات المسالك البولية بنجاح بالمضادات الحيوية، ولكن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج، ومن خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة واتباع بعض الاحتياطات باستمرار، يمكننا تقليل خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية بشكل كبير، بحسب موقع "تايمز ناو".

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طرق الوقاية من التهابات المسالك البوليةالحفاظ على رطوبة الجسمشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، من أهم الطرق الفعالة للوقاية من التهابات المسالك البولية، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على تخفيف البول وطرد البكتيريا من المسالك البولية قبل أن تتكاثر وتسبب العدوى.احرص على شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت نشطًا بدنيًا أو تعيش في بيئة حارة.ممارسة النظافة الجيدةتلعب ممارسات النظافة الشخصية الجيدة دورًا مهمًا في الوقاية من التهابات المسالك البولية.بعد استخدام الحمام، نظف دائمًا من الأمام إلى الخلف، يقلل هذا من خطر انتقال البكتيريا من منطقة الشرج إلى مجرى البول، وحافظ على المنطقة التناسلية نظيفة وجافة، حيث قد تسبب الرطوبة فى نمو البكتيريا.يساعد تغيير الملابس الداخلية يوميًا واختيار الأقمشة القطنية القابلة للتنفس وتجنب الملابس الضيقة في تقليل نمو البكتيريا والحفاظ على الجفاف.التبول في الوقت المناسبإن حبس البول لفترات طويلة يزيد من فرص تكاثر البكتيريا في المثانة اجعل من التبول في الوقت المناسب عادة، كل 3-4 ساعات على الأقل.يمكن لبعض منتجات النظافة الشخصية أن تسبب التهاب المسالك البولية وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى.تجنب استخدام الصابون المعطر أو مزيلات العرق أو منتجات النظافة النسائية.اختر بدلاً من ذلك المنتجات غير المعطرة واللطيفة. تجنب إزالة الشعر بالشمع واستخدام كريمات إزالة الشعر الكيميائية خاصة بالقرب من منطقة مجرى البول والمهبل.المكملات الغذائية والعادات الغذائيةتشير بعض الدراسات إلى أن منتجات التوت البري يمكن أن تساعد في منع التهابات المسالك البولية عن طريق جعل من الصعب على البكتيريا أن تنمو في المسالك البولية.قد تدعم البروبيوتيك الموجودة في الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى صحة المسالك البولية من خلال تعزيز التوازن الصحي للبكتيريا في الأمعاء.كما يلعب تجنب الإمساك ومحاولة الحصول على حركة أمعاء منتظمة وسلسة دورًا حيويًا في منع التهابات المسالك البولية.الاحتياطات المرتبطة بالأمراضبالنسبة للمرضى المصابين بالسكري، يساعد الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة في منع التهابات المسالك البولية.أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بالسمنة معرضون للإصابة بالتهابات المسالك البولية، وبالتالي فإن التخلص من بضعة كيلوغرامات والبقاء نشطًا بدنيًا يمنع التهابات المسالك البولية.يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل وتقييد حركة المفاصل لأسباب مختلفة أن يحاولوا تدريب المثانة في الوقت المناسب لمنع التهابات المسالك البولية.هذا المزيج من تغييرات نمط الحياة والنظافة الجيدة وخطوات البقاء رطبًا سيقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية ويدعم صحة الجهاز البولي.