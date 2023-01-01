اعرف سبب شهرة منحدر «بريكستولن» في النرويج..بعد سقوط شخص من أعلاه..

وذكرت «توميسن» أن الرجل كان يسير على المنحدر بمفرده، إلا أنه سقط بشكل مفاجئ، لافتة إلى أنه عُثر عليه مع هاتفه وبطاقة هويته، وأنه لم يتم التعرف على هويته رسميًا بعد، إلا أن الشرطة أكدت أنها متأكدة بشكل نسبي من هويته.
لقي رجل حتفه بعد سقوطه من منحدر «بريكستولن» الشهير في النرويج، والذي اشتهر بكونه موقع تصوير مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة» للنجم توم كروز، ما تسبب في انتشار حالة من القلق وسط زوار المنحدر الشهير، الذي يُطلق عليه أيضًا «صخرة بريكستولن».
سقوط رجل من منحدر «المهمة المستحيلة»
وبحسب ما ورد على موقع «سكاي نيوز»، فقد أكدت المحامية نينا توميسن، خلال حديثها لشبكة «CNN» الإخبارية، وفاة رجل في العقد الخامس من عمره يوم الاثنين الماضي، إثر سقوطه من منحدر «بريكستولن» الشهير في النرويج.
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