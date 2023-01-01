اعرف سبب شهرة منحدر «بريكستولن» في النرويج..بعد سقوط شخص من أعلاه..



منحدر «بريكستولن» منحدر «بريكستولن»



لقي رجل حتفه بعد سقوطه من منحدر «بريكستولن» الشهير في النرويج، والذي اشتهر بكونه موقع تصوير مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة» للنجم توم كروز، ما تسبب في انتشار حالة من القلق وسط زوار المنحدر الشهير، الذي يُطلق عليه أيضًا «صخرة بريكستولن».



سقوط رجل من منحدر «المهمة المستحيلة»



وبحسب ما ورد على موقع «سكاي نيوز»، فقد أكدت المحامية نينا توميسن، خلال حديثها لشبكة «CNN» الإخبارية، وفاة رجل في العقد الخامس من عمره يوم الاثنين الماضي، إثر سقوطه من منحدر «بريكستولن» الشهير في النرويج.

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وذكرت «توميسن» أن الرجل كان يسير على المنحدر بمفرده، إلا أنه سقط بشكل مفاجئ، لافتة إلى أنه عُثر عليه مع هاتفه وبطاقة هويته، وأنه لم يتم التعرف على هويته رسميًا بعد، إلا أن الشرطة أكدت أنها متأكدة بشكل نسبي من هويته.الشرطة تحقق في الحادثوأضافت «توميسن»: «تحقق الشرطة في القضية كحادث سقوط، لا يوجد أي دليل يشير إلى وقوع جريمة»، لافتة إلى أن الشرطة خلال تحقيقها في الحادث استجوبت شاهدين، كان أحدهما قد رأى الحادث، وأكد أن الرجل انزلق وسقط من فوق المنحدر دون أن يتدخل أي شخص آخر.وعلى الرغم من شهرة منحدر «بريكستولن» كمعلم طبيعي في النرويج، فإنه اكتسب شهرة واسعة بعد ظهوره في فيلم «المهمة المستحيلة»، بطولة النجم الهوليودي توم كروز.معلومات عن منحدر «بريكستولن»يقع منحدر «بريكستولن» في منتزه رولفدال الوطني في النرويج، ويبلغ ارتفاعه نحو 604 مترًا (أي 1982 قدمًا) فوق بحيرة رينجدال، ويعد أحد أشهر معالم الجذب السياحي في النرويج، ويزوره أكثر من 30 ألف شخص كل عام.