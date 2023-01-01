اعرف تفاصيل مرحلته الحالية.. ظهور ربع القمر فقط في السماء اليوم..

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ما زال القمر في مرحلة الهلال المتضائل من دورته القمرية، حيث تقل إضاءته تدريجيًا حتى يصبح غير مرئى تمامًا في سماء الليل، فإنه يبلغ 25 يومًا ومضاء اليوم بنسبة 28? فقط، أي أن ربع حجمه فقط الذى سيكون واضحًا في السماء.



ووفقًا لما ذكره موقع "space"، تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ بينما في بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء، وهذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، التي تحدث أثناء دوران القمر حول الأرض.



تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر بفارق أسبوع تقريبًا، وهى مرحلة القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير.

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ستكون مرحلة القمر التالية في شهر مايو هي "القمر الجديد" بعد الربع الأخير منه، وستحدث يوم الثلاثاء 7، والقمر الجديد هو ما يسمى بـ "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس.