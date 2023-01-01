اعترافات صادمة لشريكة سفاح التجمع: كان يطلب فتيات بشروط محددة



سفاح التجمع سفاح التجمع

اعترفت شريكة السفاح أنها كانت تحصل منه على مبالغ مالية مقابل استقطاب فتيات مناسبات لرغباته

بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سيدة تدعى حنان، لاتهامها بالتورط في واقعة سفاح التجمع، وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستقطب الضحايا للمتهم، اعترفت حنان باعترافات صادمة في القضية التي شغلت الشارع المصري للمدعو كريم مسلم المعروف إعلاميا بـ"سفاح النساء".



وقالت حنان شريكة سفاح التجمع في التحقيقات: "إن كريم كانت له شروط محددة في الفتيات التي كان يطلب منها استقطابهم لممارسة السادية، وكانت ترسل له صورا قبل أن تتفق مع الضحية".



"كريم مكانش بيحب التخان"

وأضافت: "أنا من ساعة ما سمعت عن القبض عليه، عرفت أني سأتورط في القضية"، موضحة "أن كريم كان لا يحب السمينات".

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واعترفت شريكة السفاح أنها كانت تحصل منه على مبالغ مالية مقابل استقطاب فتيات مناسبات لرغباته.وأوضحت حنان أنه كان يطلب منها ممارسات للفاحشة ذوات خبرة، وكان يقول لها إنه يمارس معهن الرذيلة بصورة مختلفة وغير مألوفة وذات طبيعة خاصة، وهي الأخرى كانت تبحث له عن طلباته من أجل المال، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.وكانت النيابة العامة أمرت، اليوم الثلاثاء، بحبس حنان المتهمة الثانية في القضية 15 يوما علي ذمة التحقيقات.تجديد حبس السفاحكما أصدر قاضي التجديدات ببورسعيد، اليوم، قرارا بتجديد حبس كريم مسلم المُلقب بسفاح التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، لاتهامه بإنهاء حياة 3 فتيات ليل، عقب ممارسة الرذيلة معهن، وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى، وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك.وتم إلقاء القبض على المتهم من مسكنه، وتم ضبط السيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلويين، وباستجوابه أقر في التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفية.11 مقطع فيديووظهرت 11 فتاة بمقاطع الفيديو التي كانت بحوزة السفاح ويجري حالياً البحث والتحري حول مصيرهن سواء كن مازالن على قيد الحياة أو تم قتلهن.وكانت النيابة قد كشفت في بيان رسمي تفاصيل جرائم سفاح التجمع، وقالت في بيان رسمي، إنها تلقت في 16 مايو الماضي إخطاراً بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، مضيفة أنها انتقلت لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وصولًا لتحديد هوية صاحبته.وأضافت أنها تمكنت من ربط القاتل بضحيتين أخريين، وبمواجهته اعترف بقتلهما بنفس الطريقة.