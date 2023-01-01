اطلاق هاتف Xiaomi Mix Fold 4 القابل للطي في الخارج بمواصفات فائقة

Xiaomi Mix Fold 4
حان الآن موعد تقديم الجيل الجديد من هاتف شاومي القابل للطي الرائد، حيث قامت شركة شاومي بالكشف رسميًا عن هاتف Xiaomi Mix Fold 4 الجديد كليًا. الهاتف ينطلق للمنافسة مع عدد من الهواتف القابلة للطي، ويختلف عن جيله السابق في الوزن والأبعاد الأفضل، مع مواصفات فائقة.
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مواصفات Xiaomi Mix Fold 4 :-
أبعاد الهاتف :
– قبل الطي: 159.4×143.3×4.6 مم
– بعد الطي: 159.4×73.1×9.5 مم
وزن 226 جرام او 228 جرام
خامات خارجية من الزجاج مع إطار من الألومنيوم
مقاومة للماء والغبار بشهادة IPX8
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
الشاشات :
– الشاشة الخارجية: شاشة AMOLED بقياس 6.56 بوصة بدقة 1080×2520 بيكسل بجودة FHD+ مع سطوع يصل الى 1700 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+ و Dolby Vision
– الشاشة الداخلية: شاشة Ultra Thin Glass من نوع AMOLED بقياس 7.98 بوصة بدقة 2224×2488 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 418 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 3000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+ و Dolby Vision
معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 750
نظام تشغيل Android 14 بواجهة شاومي HyperOS
مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا / 1 تيرا مع 16 جيجا رام
الرامات من نوع LPDDR5X والذاكرة UFS 4.0
كاميراتين للسيلفي، واحدة في الشاشة الخارجية والأخرى في الداخلية، الداخلية بدقة 20 ميجا بيكسل، والخارجية بدقة 16 ميجا بيكسل، بدعم Dolby Vision HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية رُباعية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمثبت بصري تدعم Laser AutoFocus، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسسة F/2.0 وهي Telephoto للتصوير البورتريه بها مثبت بصري، الثالثة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.9 وهي Periscope للتقريب حتى 5X حقيقي، الأخيرة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide
العدسات من Leica، والكاميرات تدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K عند 24 فريم في الثانية، وإنتاج فيديوهات Dolby Vision HDR
السماعات الخارجية تأتي من نوع Stereo مُعالج بواسطة Snapdragon
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
دعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور، مع دعم Faceunlock
دعم مستشعر التقارب الحقيقي على الشاشة الخارجية
دعم المراسلات والمكالمات عبر القمر الصناعي
بطارية بسعة 5100 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات
ألوان الهاتف الأسود، الأبيض والأزرق
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تم تسعير هاتف Xiaomi Mix Fold 4 الجديد في الصين لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 1240 دولار أمريكي، ونسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 1375 دولار أمريكي، ونسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 1515 دولار أمريكي.
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