اطلاق هاتف Xiaomi 14 Civi الجديد في الهند بمواصفات قوية



Xiaomi 14 Civi Xiaomi 14 Civi

كشفت شركة شاومي في السوق الهندي بصورة رسمية عن هاتف Xiaomi 14 Civi الجديد كُليًا، والذي كانت قد نشرت الشركة العديد من المواد التشويقية له، وتقول شاومي انها أبدعت في الكاميرات الخاصة بهذا الهاتف وزودته بكاميرا سيلفي مُزدوجة، كما يُقدم بأداء ممتاز مع بطارية داعمة للشحن السريع.



مواصفات Xiaomi 14 Civi :-

أبعاد الهاتف 157.2×72.8×7.5 مم

وزن 177.6 جرام او 179.3 جرام

خامات خارجية من الزجاج بالكامل مع إطار ألومنيوم

يتوفر إصدار بظهر بملمس الجلد الفاخر

دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 بوصة بدقة 1236×2750 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 3000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم Dolby Vision و HDR10+

طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 على الشاشة

معالج كوالكوم سناب دراجون 8S جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 735

واجهة شاومي HyperOS مبنية على Android 14

مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 512 جيجا مع 12 جيجا رام

الرامات نوعها LPDDR5x والذاكرة من نوع UFS 4.0



كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 مع عدسة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 مخصصة للتصوير بزاوية واسعة

الكاميرات السيلفي تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني

كاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.6 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Telephoto للتقريب، الثالثة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة

الكاميرات الخلفية من Leica معها فلاش LED مُزدوج وتدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني

سماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereo

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف

الهاتف يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة

الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه

بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4700 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type C

ألوان الهاتف الأزرق، الأخضر والأسود

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هاتف Xiaomi 14 Civi متاح حاليًا للحجز المُسبق في الهند، وجاءت نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 515 دولار أمريكي، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 575 دولار أمريكي.