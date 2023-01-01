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اطلاق هاتف Oppo A3 الإقتصادي رسميًا في الخارج بمواصفات ممتازة

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صورة الخبر: Oppo A3
Oppo A3

قامت شركة اوبو الصينية في الخارج بصورة رسمية بكشف الستار عن هاتف Oppo A3 الجديد كُليًا، والذي يُقدم للمنافسة في الفئة الإقتصادية لكن بمعالج أداءه جيد من شركة كوالكوم مع شاشة AMOLED ممتازة بمعدل تحديث 120 هيرتز، فضلًا عن دعم الشحن السريع VOOC Charging بقدرة 45 وات.

مواصفات Oppo A3 :-
وزن الهاتف 179 جرام
أبعاد الهاتف 162.5×75.4×7.2 مم
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1200 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز مع طبقة حماية Gorilla Glass 7i
معالج كوالكوم سناب دراجون 695 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Kryo 660 Gold بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 619
واجهة اوبو ColorOS 14 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 512 جيجا مع 12 جيجا رام
الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة UFS 2.2
A3 Display

كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
سماعات الهاتف الخارجية تأتي Mono
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
الهاتف يدعم خاصية IR Blaster
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه
بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن من خلال USB Type C
ألوان الهاتف الأسود، الأخضر والأزرق

تم تسعير هاتف Oppo A3 الجديد في الصين بشكل رسمي للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 220 دولار، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 245 دولار، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 290 دولار.

المصدر: موبيزل

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