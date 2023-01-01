اشتعال فتيل الأزمة: كهربا ضد كولر.. من سينتصر؟

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أزمة كهربا وكولر.. أصبح محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حديث الساحة الرياضية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب أزمته داخل القلعة الحمراء مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي.

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وتوترت العلاقة بين اللاعب محمود عبد المنعم كهربا والمدير الفني مارسيل كولر، بسبب تقاعس اللاعب عن خوض التدريبات بجدية خلال الفترة الأخيرة، وفي المقابل يشعر كهربا بحالة من الغضب نتيجة عدم مشاركته في المباريات الأخيرة.أزمة كهرباء وكولربداية أزمة كهربا وكولروشهد اليومين الماضيين تصعيدًا بشأن أزمة محمود كهربا ومارسيل كولر، من جانب محمود كهربا الذي غاب عن مران الأهلي يومين متتاليين، وهو ما أدى لاستبعاده من قائمة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري العام، اليوم الأحد 4 من أغسطس.وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تفاصيل تصاعد الأزمة بين اللاعب محمود كهربا والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعدما حل اللاعب بديلًا في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.وأوضح المصدر، أن بداية الأزمة جاءت عقب تأخر كهربا في النزول لعمليات الإحماء، لمدة تصل إلى ربع ساعة كاملة، الأمر الذي أثار غضب مارسيل كولر، كما رفض كهربا الخروج إلى غرفة خلع الملابس بعد انتهاء الشوط الأول، ولكن تم حل الأزمة عقب تدخل اللاعب أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح.ووفقًا للمصدر، فإن كولر طلب من كهربا التسخين للمشاركة في الشوط الثاني من المباراة، وظهر على اللاعب ملامح غضب شديدة بسبب اقتراب نهاية اللقاء، وخاض بدلاء الأهلي تدريب خفيف عقب المباراة، وظهر على كهربا تباطيء شديد في المران.توقيع غرامة علي كهرباوقرر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية علي اللاعب محمود كهربا، بسبب تغيبه عن مران الفريق الجماعي، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، وذلك إثر تعرضه لنزلة برد وفقًا لمصادر داخل النادي الأهلي.وأوضح المصدر، أن كهربا كان من المفترض أن يحضر لتدريبات الفريق يوم الجمعة ومن ثم يحدد الجهاز الطبي حصوله على راحة من عدمه وفقًا لحالته الصحية، إلا أنه تغيب عن الحضور مما تسبب في توقيع الغرامة واستبعاده من المشاركة في تدريبات يوم أمس السبت.وأشار المصدر، إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قرر استبعاد كهربا من تدريبات الأهلي الجماعية بالأيام المقبلة، لحين خضوعه إلى اختبار بدني لحسم موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى من عدمها.الخطيب يتدخل بأزمة كهرباوكشف الإعلامى محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج “10 و10 مع محمد الليثى” عبر إذاعة “أون تايم سبورت أف أم” على موجات 93.7، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بتطورات أزمة محمود كهربا ومارسيل كولر.وقال محمد الليثى: "نقل بيبو للخطيب حالة الغضب العارمة التي تنتاب كولر من تقاعس كهربا عن خوض التدريبات بجدية خلال الفترة الأخيرة، كما أن اللاعب يشعر بحالة من الغضب نتيجة عدم مشاركته في المباريات الأخيرة، وتأكيده أن كولر لا يُجيد التعامل معه ولا يمنحه الفرصة الكافية".وأوضح: "انتقد كولر تأخر كهربا في النزول لأرض الملعب لخوض عمليات الإحماء التي سبقت مباراة البنك الأهلي الأخيرة، حيث تأخر اللاعب ما يقرب من 15 دقيقة عن خوض عمليات الأحماء، الأمر الذي أثار غضب المدرب السويسري قبل انطلاق المباراة، واشتكى كولر لمعاونيه تصرف اللاعب".وأشار الليثى: "زادت الأمور تعقيدًا بعدما ادعى اللاعب إصابته ليغيب عن مران الفريق الجماعي يومي الجمعة والسبت الماضية، ثم يرد عليه كولر باستبعاده من قائمة مباراة المقاولون العرب، وعلاقة كولر مع كهربا باتت تُشير إلى أن أيام اللاعب في الأهلي معدودة وسيرحل إلى الخارج قريبًا".رحيل كهربامن جانبه، كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن نية القلعة الحمراء تتجه لإعارة محمود كهربا في الموسم المقبل، من أجل عدم تفاقم المشكلة بينه وبين المدير الفني مارسيل كولر، مشيرا إلى أن كهربا لم يتلق أي عروض رسمية من أندية خليجية وهو ما وضع مسئولي الأهلي في ورطة.وأشار المصدر، إلى أن الحل الحالي بالنسبة للنادي الأهلي هو إعارة كهربا لأي نادي محلي، لافتًا إلى أن مسألة إعارة كهربا سوف يتم حسمها عقب حسم الفريق التتويج رسيمًا ببطولة الدوري العام، خاصة وأن إدارة النادي حريصة على عدم إثارة أي مشاكل داخل غرفة ملابس الفريق إلى الرأي العام.