اشتر موبايل Realme Note 50 توأم الـ iPhone..بـ 4349 جنيها فقط..



Realme Note 50 Realme Note 50

يعتبر هاتف Realme Note 50 من أرخص هواتف ريلمي المتاحة للبيع ولكن يأتي بتصميم شيك شبيه بهواتف الأيفون كما يأتي بشاشة IPS LCD بمساحة 6.74 بوصة بدقة HD+ مع معدل تحديث 90Hz مع معالج Unisoc Tiger T612 مزودًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 واط.



مواصفات هاتف Realme Note 50 :-



الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.74 إنش بجودة الـ 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 260 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة إلى معدل تحديث 90Hz مع سطوع 560 شمعة.

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* يأتي الهاتف بمعالج من شركة Unisoc من نوع Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 .* الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .* الكاميرا الخلفية تأتي مزدوجة الأولى بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 0.08 ميجا بكسل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .* يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .* الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band .* البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن بقوة 10 واط .* يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة ريلمي الـ Realme UI T نسخة مخففة .* يتوفر الهاتف باللون الأزرق وباللون الاسود .سعر هاتف Realme Note 50 :-* في مصر للنسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 4349 جنية .