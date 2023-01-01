اشتري أقوى هواتف نوكيا Nokia بـ 3999 جنيها



Nokia Nokia

يوفر مهرجان التخفيضات الكبرى، الذي تقدمه مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار خصومات مذهلة على الهواتف الذكية، ما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتف جديدة بسعر أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية.



خصم 20% على هاتف نوكيا G21

ولحسن الحظ، حصل هاتف نوكيا G21، على خصم كبير على إحدى المواقع الإلكترونية، في صفقة لا تقبل المنافسة يتيح لك موقع التجار الشهير الحصول على هاتف Nokia بخصم يصل إلى 20?، مما يجعله أقل سعرا على الإطلاق.



يتوفر هاتف نوكيا G21، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، بكاميرا 48 ميجابكسل، مقابل سعر 3993 جنيها مصريا، بدلا من السعر الأصلي الذي يقدر بحوالى 4.999 جنيا مصريا.

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مواصفات هاتف نوكيا G21يتميز هاتف نوكيا G21، مع شاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز.ويتم تشغيل هاتف نوكيا G21 بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة يونيسك من نوع Unisoc T606، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13.ويتمتع هاتف نوكيا G21، بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.وتشمل الميزات الاخرى بهاتف نوكيا G21، اتصال الشبكات اللاسلكية Wi-Fi 6 وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0 وتقنية NFC ومنفذ شحن من نوع USB-C وغيرها، ويحتوي الهاتف الذكي أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وكما يحزم بطارية تبلغ قوتها 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 18 وات.